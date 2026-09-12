Haie schon in der K.o.-Runde.

Die Kölner schlagen in Krefeld den KAC Klagenfurt und gehören vorzeitig sicher zu den besten 16 Teams der Liga.

Die Kölner Haie haben im Eiltempo die K.o.-Runde der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Das 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) über den österreichischen Rekordmeister KAC Klagenfurt war für den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) der vierte Sieg im vierten Spiel, mit elf Punkten steht der KEC vorzeitig sicher unter den besten 16. In der Ligaphase des Wettbewerbs stehen noch zwei Spiele aus.

Da die heimische Lanxess Arena nicht verfügbar war, traten die Haie in Krefeld an. Nach einem frühen Rückstand durch den Treffer von Raphael Herburger (7.) drehte Patrick Russell das Spiel per Doppelpack (34./38.). Marcel Noebels setzte den Schlusspunkt (58.).

Die Kölner hatten zuvor bei Red Bull Salzburg (5:2), beim finnischen Meister Tappara Tampere (5:4 n.V.) und gegen Rekordchampion Frölunda HC aus Göteborg (5:2) gewonnen. Weiter geht es nach dem DEL-Start am kommenden Freitag gegen die Grizzlys Wolfsburg erst im nächsten Monat. Am 7. Oktober kommt Herning Blue Fox/Dänemark, dann geht es zu Servette Genf in die Schweiz (14. Oktober). 24 Mannschaften nehmen am Wettbewerb teil.