Kanada bleibt hart: U20-WM ohne Russland

Kanada stellt keine Visa aus, daher findet die U20-WM ohne russische Beteiligung statt. Der DEB begrüßt die Entscheidung.

Weil das Gastgeberland Kanada keine Visa ausstellt, findet die WM der U20-Männer ohne russische Beteiligung statt. Dies teilte der Eishockey-Weltverband IIHF am Sonntagabend mit und nannte die von der „kanadischen Regierung offiziell mitgeteilte Haltung und Beschränkungen“ als Begründung. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) begrüßte dies und forderte mit Blick auf die Heim-WM 2027 abermals eine Entscheidung in der Russland-Frage.

„Die kanadische Regierung hat klar Position bezogen, und viele Nationen haben in den vergangenen Wochen Haltung gezeigt“, sagte Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Für unser U20-Team ist die Lage jetzt eindeutig. Das gibt Spielern und Trainerteam die nötige Ruhe für die Vorbereitung, die in wenigen Wochen beginnt. Diese Planungssicherheit brauchen wir jetzt auch für unsere Heim-WM im Mai – für die Teams, die Fans und alle Partner. Wir fordern daher eine zeitnahe Klärung durch die IIHF.“

U20-WM: Kanada bleibt Gastgeber

Die IIHF teilte zudem mit, dass Kanada „nach sorgfältiger Prüfung der Durchführbarkeit alternativer Lösungen“ Gastgeber der U20-WM bleibe. Diese wird vom 26. Dezember 2026 bis zum 5. Januar 2027 in den Spielorten Edmonton und Red Deer ausgetragen.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte am 30. Oktober mitgeteilt, dass Russland trotz des laufenden Angriffskrieges in der Ukraine wieder an internationalen Eishockey-Turnieren teilnehmen darf. Kanadas Premierminister Mark Carney betonte jedoch, dass kein Sportler aus Russland oder Belarus einreisen dürfe.

Die Bundesregierung hatte betont, den DEB unterstützen zu wollen. „Sportlich und wirtschaftlich“ sei eine Ausrichtung des Turniers mit Russland „faktisch unmöglich“, hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius gesagt.