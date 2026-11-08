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Nach zwei knappen Siegen der Spitzenteams FC Bayern und Borussia Dortmund mit der einen oder anderen umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung steht der nächste Doppelpass auf SPORT1 an. Zu Gast ist unter anderem RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer nach Leipzigs Kantersieg gegen den FC Augsburg.

Den Fußballtalk am Sonntagvormittag können Sie hier im Livestream verfolgen.

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Am Sonntag begrüßen Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im SPORT1 Doppelpass:

Marcel Schäfer / Geschäftsführer Sport RB Leipzig

/ Geschäftsführer Sport RB Leipzig Steffen Freund / Europameister 1996; Champions League & Weltpokalsieger 1997 mit Borussia Dortmund, 2-mal Deutscher Meister mit dem BVB

/ Europameister 1996; Champions League & Weltpokalsieger 1997 mit Borussia Dortmund, 2-mal Deutscher Meister mit dem BVB Marcel Friederich / Gründer der Initiative MUTMACHER-Weg, arbeitete früher u.a. für die Sport Bild (Redakteur), RB Leipzig (Medienteam) & die DFL (Leiter Externe Unternehmenskommunikation)

/ Gründer der Initiative MUTMACHER-Weg, arbeitete früher u.a. für die Sport Bild (Redakteur), RB Leipzig (Medienteam) & die DFL (Leiter Externe Unternehmenskommunikation) Uli Köhler / Sky

/ Sky Stefan Effenberg / SPORT1 Experte

So finden Sie den Doppelpass heute im Livestream auf SPORT1

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Livestream zum Doppelpass auf SPORT1: So finden Sie ihn

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