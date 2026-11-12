Der SPORT1 Doppelpass gönnt sich an diesem Wochenende eine Pause. Nach der Länderspielphase ist der Fußballtalk mit geballter Bundesliga-Action aber wieder wie gewohnt zu sehen.

Die Bundesliga macht Pause – und auch der SPORT1 Doppelpass findet an diesem Wochenende wegen der aktuellen Länderspielphase nicht statt. Am 15. November bleiben die Stühle im Hilton Hotel am Münchner Flughafen zur gewohnten Sendezeit um 11 Uhr leer – dafür überträgt SPORT1 ein „Best of Jürgen Klopp“.

Lange gedulden müssen sich Dopa-Fans aber nicht: Seit 30 Jahren gehört der Fußballtalk am Sonntagvormittag zum Pflichtprogramm für die Zuschauer und schon am 22. November ist die Kultsendung zurück. Dann rollt auch in der Bundesliga wieder der Ball.

Darauf dürfen sich Doppelpass-Fans freuen

Die Fans dürfen sich auf alle Highlights, Hintergrundinfos und Diskussionen rund um das Fernduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, den Abstiegskampf mit dem FC Schalke und Borussia Mönchengladbach und alle andere Themen rund um den deutschen Topfußball freuen.

Wer nicht so lange warten will, findet hier viele Highlights aus vergangenen Sendungen oder kann sich sogar nochmal die komplette letzte Sendung ansehen:

120:42 SPORT1 Exklusiv Der SPORT1 Doppelpass vom 08.11.2026 mit Marcel Schäfer

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Noch mehr Doppelpass gibt es übrigens über das gesamte Jahr verteilt: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.

DEINE MEINUNG

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.

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