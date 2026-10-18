Schauspieler Wotan Wilke Möhring, bekennender Fan von Borussia Dortmund, muss seinen Auftritt vor Ort im SPORT1 Doppelpass kurzfristig absagen. Das steckt dahinter.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring hat seinen Auftritt im SPORT1 Doppelpass kurzfristig absagen müssen. Der 59-Jährige, der leidenschaftlicher Fan von Borussia Dortmund ist, kann beim Fußball-Stammtisch (jetzt LIVE im TV und Stream auf SPORT1) nicht vor Ort sein.

Grund dafür: Der Flug des deutschen Schauspielers nach München wurde kurzfristig annulliert. Möhring wird stattdessen immer wieder per Videoschalte in die Sendung eingebunden.

Wotan Wilke Möhring ist beim SPORT1 Doppelpass nicht vor Ort Wotan Wilke Möhring ist beim SPORT1 Doppelpass nicht vor Ort © SPORT1

Wotan Wilke Möhring nicht im Dopa vor Ort: Das steckt dahinter

„Ich wäre auch gerne gekommen. Es tut mir leid. Es war nicht meine Schuld. Es war eine bekannte deutsche Fluglinie mit einem Kranich im Symbol. Da war die Meldung: Es war ein Kabel kaputt. Ich habe mir gedacht: Lieber am Boden das kaputte Kabel merken als in der Luft. Deswegen bin ich so dabei“, scherzte der Schauspieler in der Videoschalte.

Neben Möhring ist auch Ex-Schalke-Torhüter Ralf Fährmann in der Sendung zu Gast. Der 38-Jährige brachte zuletzt eine Biografie auf den Markt, die der Ex-Schalker im SPORT1 Doppelpass vorstellen möchte.

Auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg ist wie gewohnt Teil der Runde.

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