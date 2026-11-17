Im SPORT1-Podcast „Deep Dive“ blickt Mikaelle Assani auf ihr unglaubliches Comeback nach schwerer Verletzung zurück. Sie spricht über den größten Moment ihrer Karriere, ihre besondere Beziehung zu Malaika Mihambo – und verrät, was sie sich für Olympia 2028 vornimmt.

Als eines der größten deutschen Talente in der Leichtathletik wollte sie hoch hinaus und musste zwischenzeitlich um ihre Karriere als Leistungssportlerin bangen. Bei der Hallen-Europameisterschaft 2025 verletzte sich Weitspringerin Mikaelle „Mika“ Assani schwer. Vermeintlich selbstverständliche Dinge wie das Laufen musste die 24-Jährige erst wieder neu lernen. Doch am Ende feierte sie ihr persönliches „Happy End“ einer langen Leidenszeit, mit dem die Sportlerin selbst nie gerechnet hätte.

Im SPORT1-Podcast „Deep Dive“ mit Host Lenny Peteanu lässt sie ihren Kampf zurück an die Spitze Revue passieren und spricht über ihren bisher größten Erfolg in ihrer noch jungen Leichtathletik-Karriere. Eine Person, die sie auf diesem Weg stets begleitet hat, ist Malaika Mihambo, Olympiasiegerin von 2021. Die beiden verbindet eine ganz besondere Beziehung.

Nach einer schweren Verletzung kämpfte sich Mikaelle Assani zurück an die Spitze Nach einer schweren Verletzung kämpfte sich Mikaelle Assani zurück an die Spitze © IMAGO/Beautiful Sports International

„Ich weiß nur noch, dass ich einfach geschrien habe“

Es war der Moment, auf den sie seit langem gezielt hingearbeitet hatte, Assani „war so fit wie noch nie“: Bei der Hallen-EM im März 2025 wollte sie ihre erste internationale Medaille im Erwachsenenbereich einfahren. Doch mit ihrem sechsten und letzten Versuch änderte sich ihre Zielsetzung schlagartig. „Ich wollte nochmal alles auf das Brett hauen, um vielleicht eine Medaille zu holen“, blickte die Weitspringerin zurück.

Im Vollsprint hatte Assani das Brett anvisiert, doch auf dem Weg dahin gaben ihre „Muskeln den Geist auf“. Die 24-Jährige stürzte schwer. „Plötzlich, von einem auf den anderen Moment, war ich einfach auf dem Boden“, schilderte Assani die Situation weiter. „Ich weiß nur noch, dass ich einfach geschrien habe.“ Später folgte die Gewissheit: Die „Frau des letzten Versuches“ hatte sich einen Sehnenan- und -abriss in der Oberschenkelmuskulatur – ausgerechnet in ihrem Sprungbein – zugezogen.

Mit der Verletzung stand Assani ein Neuanfang bevor. Es sei das erste Mal in ihrer Karriere gewesen, dass sie wieder „lernen musste, wie man geht, wie man joggt“. Dass sie das Comeback wagt, sei ihr von vornherein klar gewesen. Die Frage, die die 24-Jährige begleitete, war eine ganz andere: „Komme ich jemals wieder an meine alte Leistung heran?“

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Das unglaubliche Comeback Assanis

Aus heutiger Sicht lässt sich diese Frage ohne Zweifel mit einem deutlichen „Ja“ beantworten. Dass Assani ihr Comeback jedoch mit dem größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere krönen durfte, konnte sich die Weitspringerin selbst im entferntesten Sinne nicht erträumen.

Nach unglaublichen 15 Monaten Leidenszeit stand Assani wieder auf der Bahn – und sicherte sich bei ihrem ersten Wettkampf nach ihrer Rückkehr, dem Cannstatter-Springer-Cup im Juni 2026, prompt den Sieg. Doch das sollte nicht alles gewesen sein.

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Bei ihren ersten deutschen Meisterschaften 2026 schaffte Assani das scheinbar Unmögliche: Im Kampf um den Titel hatte sich die 24-Jährige gegen die Serienmeisterin und aktuell erfolgreichste Weitspringerin Deutschlands, Malaika Mihambo, durchgesetzt. Im fünften Durchgang war sie 6,67 Meter weit gesprungen. „Ich habe im ersten Moment gar nicht gemerkt, dass ich führe“, sagte Assani bei „Deep Dive„, „die ganze Menge ist ausgerastet, ich bin ausgerastet. Ich hätte auch wieder anfangen können, zu heulen“.

Ihre besondere Beziehung zu Malaika Mihambo

Das Bemerkenswerte: Nach ihrem Erfolg rann die Zweitplatzierte Mihambo der frischgebackenen Deutschen Meisterin entgegen und schloss sie in ihre Arme – von Missgunst keine Spur. „Das ist das Interessante an mir und Malaika: Wir sind eigentlich direkte Konkurrentinnen, aber wir sehen uns gar nicht so in diesem Moment“, beschrieb Assani ihre besondere Beziehung. „Ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass so eine große Athletin auf jemanden zukommt, einem gratuliert und es einem von Herzen gönnt“. Dafür sei sie ihrer Konkurrentin sehr dankbar.

Malaika Mihambo (l.) und Mikaelle Assani (r.) sehen sich nicht als direkte Konkurrentinnen Malaika Mihambo (l.) und Mikaelle Assani (r.) sehen sich nicht als direkte Konkurrentinnen © IMAGO/Chai v.d. Laage

„Für mich war es eine Ehre, so eine große Athletin geschlagen zu haben. Es war ein Meer an Gefühlen“, fasste die 24-Jährige den größten Moment ihrer noch jungen Karriere zusammen. Mihambo, die Assanis Comeback als Trainingspartnerin Schritt für Schritt mitverfolgt hatte, habe „gemerkt, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe. Es war ein wirklich krasser Moment.“ Assani hatte sich erfolgreich zurück an die deutsche Spitze gekämpft.

Olympia 2028? „Ich will vorne mitspringen“

Rückblickend sei sie an ihrer Verletzung gewachsen. „Ich bin auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Person wie vor einem Jahr. Ich bin eine neue Mikaelle“: Erwachsener und von gewissen Narben gezeichnet. Assanis Siegeswille ist aber derselbe geblieben – oder sogar noch einmal gewachsen.

Denn auf ihrem Erfolg möchte sie sich keinesfalls ausruhen: Olympia 2028 „ist das große Ziel“ für die nächsten zwei Jahre. „Die Grundbausteine werden jetzt gelegt“, verdeutlichte Assani ihre Ambitionen. Bereits ihre aktuellen Entscheidungen treffe sie zugunsten des besten Outcomes 2028.

Assanis Halskette mit den fünf olympischen Ringen spricht für sich: Sie „erinnert mich immer daran, was meine Mission ist, aber zeigt mir auch, wie weit ich es schon geschafft habe“. Der Traum der elfjährigen „Mika“ ist mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 bereits Realität geworden. Ihr Ziel für LA? Die Sieben-Meter-Marke knacken und ins Finale einziehen. „Ich will vorne mitspringen bei Olympia 2028!“

Das Medaillenpodest würde sie sich dabei gerne mit niemandem Geringeren als Mihambo teilen wollen. „Atemberaubend wäre ‚Doppelmedaille beim Weitsprung der Frauen‘ mit Malaika zusammen.“ Nach ihrem harten Rückschlag und ihrem umso größeren Comeback dürfte klar sein: Für diesen „Full-Circle-Moment“ wird Assani alles geben.