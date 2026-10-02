Beim World Grand Prix geht es in die heiße Phase. Im Viertelfinale kämpft unter anderem Topstar Luke Humphries um den Einzug in die nächste Runde. SPORT1 zeigt das Turnier live und kostenlos.

Beim PDC World Grand Prix in der Morningside Arena steht am Freitag, dem 2. Oktober 2026, ab 20 Uhr das Viertelfinale auf dem Programm (LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de).

Gespielt wird weiterhin im Modus Best of 5 Sets und – wie beim World Grand Prix traditionell üblich – im Double-In/Double-Out-Format, bei dem jeder Spieler ein Leg erst mit einem Doppel eröffnen muss.

Luke Humphries will ins Halbfinale einziehen Luke Humphries will ins Halbfinale einziehen © IMAGO/Action Plus

So können Sie den Darts World Grand Prix in Leicester heute live verfolgen:

Den Abend eröffnet Nathan Aspinall, der sich im Achtelfinale gegen Luke Woodhouse durchgesetzt hatte, gegen Ryan Joyce, der zuvor mit einem klaren 3:0 gegen Danny Noppert überzeugte.

Gerwyn Price und Jonny Clayton liefern sich dann ein rein walisisches Duell um den Einzug ins Halbfinale. Price hatte zuvor im Achtelfinale gegen Ross Smith mit einem starken Drei-Dart-Average von 90,81 überzeugt und sich klar mit 3:0 durchgesetzt, während Clayton sich gegen Wessel Nijman mit 3:1 behauptete.

World Grand Prix: Humphries kämpft um Halbfinale

Auch der Weltranglistenerste Luke Humphries steht im Viertelfinale, tat sich zuletzt allerdings schwerer als erwartet. Sein Gegner Niels Zonneveld hatte zuvor für einen der größten Erfolge seiner noch jungen Karriere gesorgt: Der Niederländer beendete im Achtelfinale mit einem 3:1-Sieg den Lauf von Darts-Legende Gary Anderson.

Das letzte Ticket fürs Viertelfinale sicherte sich Gian van Veen erst in einem dramatischen Fünf-Satz-Krimi gegen Ryan Searle, den der Niederländer mit seinem ersten Matchdart zum 3:2-Erfolg nutzte. Nun wartet mit James Wade, der sich zuvor mit 3:1 gegen Stephen Bunting durchsetzte, der nächste erfahrene Gegner.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Nathan Aspinall – Ryan Joyce (ab 20:00 Uhr)

(ab 20:00 Uhr) Gerwyn Price – Jonny Clayton (ab ca. 21:00 Uhr)

(ab ca. 21:00 Uhr) Luke Humphries – Niels Zonneveld (ab ca. 22:00 Uhr)

(ab ca. 22:00 Uhr) Gian van Veen – James Wade (ab ca. 23:00 Uhr)

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.