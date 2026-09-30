Humphries verwundert beim World Grand Prix mit einer Wunde, die auf seiner Stirn unübersehbar ist. Nach dem Achtelfinaleinzug klärt der Darts-Star auf, wie es dazu kam.

Luke Humphries ist beim World Grand Prix (Täglich bis Sonntag LIVE auf SPORT1) ins Achtelfinale eingezogen, doch im Nachgang hat es nur ein Thema gegeben: Woher stammt die Wunde auf seiner Stirn? Nach anfänglichen Rätselraten der Experten und Spekulationen im Internet wurde der 31-Jährige nach seinem Sieg gegen Dave Chisnall auf der Pressekonferenz darauf angesprochen.

„Ich hätte wirklich gerne eine tolle Geschichte erzählt, wie ich fünf Typen in die Flucht geschlagen habe und sie dabei schlechter weggekommen sind als ich“, begann Humphries humorvoll und führte weiter aus: „Leider habe ich diese tolle Geschichte nicht. Ich habe am Dienstag für ‚Bullseye‘ gedreht, bin am Mittwoch mit einem riesigen Ausschlag an der Seite meines Kopfes aufgewacht, und es wurde immer schlimmer, bis sich schließlich Krusten gebildet haben.“

Luke Humphries mit einer großen Schramme auf der Stirn Luke Humphries mit einer großen Schramme auf der Stirn © IMAGO/Action Plus

Humphries war noch nicht beim Arzt

Er verriet, dass er für den Dreh geschminkt wurde und seine Haut auf die Schminke wohl allergisch reagiert habe, ganz sicher sei er allerdings nicht: „Ich war noch nicht beim Arzt, aber es sieht einfach so aus, als hätte ich allergisch auf das reagiert, was sie mir im Gesicht aufgetragen haben. Mir geht es völlig gut.“

Im Sechzehntelfinale gegen Dave Chisnall setzte sich „Cool Hand Luke“ mit 2:0 in Sätzen gegen seinen englischen Kontrahenten durch (3:1, 3:1 in Legs). Humphries brachte es im Double-in-Modus auf einen Drei-Dart-Average von 80,41 und verwandelte seinen zweiten Matchdart zum Sieg in die Doppel-4.

Glänzen konnte er im zweiten Satz mit einem 109er-Finish zum zwischenzeitlichen 2:1 in Legs, ehe er in der Folge den Deckel draufmachte. Vor allem bei seiner Checkout-Quote ließ der Engländer noch Luft nach oben und traf nur sechs seiner 23 Versuche (26,09 Prozent) ins Ziel. Für ihn geht es am Donnerstag mit dem Duell gegen Jermaine Wattimena weiter.