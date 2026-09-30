Gerwyn Price präsentiert sich im Achtelfinale des World Grand Prix eiskalt und nutzt seine Chancen bei den Checkouts.

Gerwyn Price steht nach einer souveränen Vorstellung im Viertelfinale des Darts World Grand Prix (täglich LIVE im TV auf SPORT1). Im Achtelfinale gegen Ross Smith am Mittwoch lieferte der Waliser einen Drei-Dart-Average von 90,81 im Double-In-Modus und gewann deutlich mit 3:0 in Legs.

Beim Scoring war Smith sogar einen Tick besser als „The Iceman“, allerdings nutzte Price seine Checkout-Möglichkeiten erfolgreicher und traf neun seiner 18 Versuche (50 Prozent). Sein Gegenüber kam nur auf 40 Prozent (vier von zehn).

Price überzeugt im Achtelfinale Price überzeugt im Achtelfinale © SPORT1

„Ich habe heute nicht brillant gespielt, Ross auch nicht: Aber ich habe gut gefinisht und meine Chancen genutzt, als Ross daneben geworfen hat. Dazwischen war es teilweise Müll, aber ein Sieg ist ein Sieg. Das Glück war heute auf meiner Seite“, fasste Price das Match zusammen.

Walisches Duell im Viertelfinale steht an

Zuvor hatten auch Ryan Joyce (3:0 vs. Danny Noppert) und Jonny Clayton (3:1 vs. Wessel Nijman) ihre Tickets fürs Viertelfinale gebucht. Dort kommt es unter anderem zum walisischen Duell zwischen Clayton und Price. Im letzten Match des Tages setzte sich Nathan Aspinall gegen Luke Woodhouse durch.

Niko Springer war am Montag als einziger deutscher Vertreter aus dem Turnier ausgeschieden. Der 26-Jährige war zum Auftakt an Danny Noppert (1:2) gescheitert. Überraschend war auch Luke Littler schon in der Auftaktrunde rausgeflogen. Der Darts-Dominator hatte gegen Luke Woodhouse am Dienstag den Kürzeren gezogen (1:2).

DEINE MEINUNG

World Grand Prix: So läuft das Turnier

Beim World Grand Prix müssen die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an.

Die erste Runde wird im Modus „Best of 3 Sets“ ausgetragen. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale geht es schließlich über „Best of 5 Sets“. Das Halbfinale wird im Modus „Best of 9 Sets“ gespielt, das Finale im Modus „Best of 11 Sets“. Ein Set gewinnt der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheidet. Derjenige, der als Erster drei Legs für sich entscheidet, gewinnt das Set.