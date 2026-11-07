Ricky Evans steckt in einem Formtief und hat nicht mehr viele Möglichkeiten, sich für die WM zu qualifizieren. Der steigende Druck setzt "Rapid" zu.

Die Sorgen um seine Qualifikation für die Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) setzen Darts-Profi Ricky Evans mehr zu, als ihm lieb ist. „Ich persönlich denke schon seit etwa April über den Ally Pally nach. Es ist eine riesige Sache“, sagte er in einem Interview mit Online Darts.

Da seine Ergebnisse auf der Pro Tour bisher enttäuschend waren, blieben ihm nur wenige Möglichkeiten zur Qualifikation für die am 11. Dezember beginnende WM. „Ich kann nicht schlafen, Mann. Das bedeutet mir so viel. Bei einigen davon sind mir die Tränen gekommen“, sagte Evans dazu, wie er mit dem Druck bei den Turnieren umgeht.

Ricky Evans bei der World Darts Championship 2025 Ricky Evans bei der World Darts Championship 2025 © IMAGO/Pro Sports Images

Zuletzt sah „Rapid“ Darts eher als lästige Pflicht denn als Hobby und Beruf: „Ich bin schon nervös, wenn ich nur darüber rede. Anstatt die Darts für mich sprechen zu lassen, denke ich über alles zu viel nach und habe im Moment keinen Spaß am Spiel.“

Darts-Profi Evans selbstkritisch: „Ich werde nicht besser“

Als Grund für das aktuelle Tief nennt der 36 Jahre alte Evans die Stagnation seiner Leistung. „Die Leute werden besser. Ich werde nicht besser“, gibt er zu.

Noch hat Evans die WM-Teilnahme nicht abgeschrieben: „Ich glaube immer noch, dass ich etwas erreichen werde. Ich glaube immer noch, dass ich vielleicht noch einen kleinen Aufschwung erleben werde.“