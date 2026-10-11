Sherrock-Drama! Dieser Wurf hätte alles wenden können

Die fünf Starterinnen bei der Darts-WM 2027 stehen fest. Neben vier bekannten Namen schafft auch eine Debütantin die Quali.

Das Teilnehmerfeld der Darts-WM 2027 (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) nimmt immer weiter Formen an. Nun stehen auch die fünf Starterinnen fest.

Nach Beau Greaves, die schon länger über die Pro Tour qualifiziert ist, lösten vier weitere Damen über die Women’s Series ihre Tickets. So kehren auch Lisa Ashton, Fallon Sherrock und Gemma Hayter (alle England) in den Alexandra Palace zurück.

Fallon Sherrock kehrt zur WM 2027 in den Alexandra Palace zurück Fallon Sherrock kehrt zur WM 2027 in den Alexandra Palace zurück © IMAGO/Action Plus

Mit Vicky Prium gibt es darüber hinaus eine Debütantin. Die Schwedin schaffte es als Fünfte der Rangliste der PDC-Frauentour zur Weltmeisterschaft. Sie profitierte dabei von Greaves‘ Erfolgen bei den Männern. Sonst wären nur vier Frauen startberechtigt gewesen.

Greaves dominiert Abschluss der PDC Women’s Series

Greaves schloss die Women’s Series Order of Merit mit riesigem Vorsprung als Erste ab. Am letzten Wochenende der Saison gewann die Engländerin alle vier Turniere in Wigan.

So kommt „Beau ’n‘ Arrow“ insgesamt auf 44.700 Pfund Preisgeld – Ashton auf Rang zwei sammelte 18.700 Pfund. Sherrock beendete das Jahr als Dritte mit 14.150 Pfund.