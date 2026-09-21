David Munyua qualifiziert sich für die Darts-WM 2027

"Das ist historisch, das ist episch, das ist unfassbar!"

David Munyua kehrt in den Alexandra Palace zurück. Der Kenianer gewinnt in Nairobi ein spannendes Qualifikationsmatch, anschließend bricht Ekstase aus.

David Munyua kehrt in den Ally Pally zurück! Der Kenianer hat sich erfolgreich für die Darts-WM 2027 in London qualifiziert.

Im entscheidenden Qualifikationsmatch in Nairobi wurde es richtig dramatisch: Munyua setzte sich gegen seinen Landsmann Evans Njuguna im Decider mit 8:7 in Legs durch.

David Munyua hat sich für die Darts-WM 2027 qualifiziert David Munyua hat sich für die Darts-WM 2027 qualifiziert © IMAGO/Action Plus

Darts: Große Freude bei David Munyua

Dort benötigte Munyua 21 Darts. Njuguna stand bei 79 Punkten Rest, aber nach einigen Fehlwürfen versenkte Munyua den letzten Dart auf der Doppel-10. Danach brachen er und seine Kollegen in Ekstase aus, die Freude war grenzenlos.

Munyua spielte letztlich 83,28 Punkte im Average, bei Njuguna waren es 76,09 Punkte.

SCENES IN NAIROBI! 🇰🇪



The winning moment from last night in Kenya, as David Munyua dramatically defeated Evans Njuguna to confirm his spot in the upcoming World Darts Championship! 🤩 pic.twitter.com/6G7MKMJc79 — PDC Darts (@OfficialPDC) September 21, 2026

Als Munyua bei der Darts-WM 2026 Geschichte schrieb

Munyua hatte bei der Darts-WM 2026 für Furore gesorgt. Als erster Kenianer überhaupt qualifizierte er sich für das prestigeträchtige Turnier. Kaum in England angekommen, setzte der 30-Jährige dann allerdings noch einen drauf und sorgte für eine denkwürdige Sensation. Bei seinem WM-Debüt warf er kurzerhand Mike De Decker, damals die Nummer 18 der PDC Order of Merit, aus dem Turnier und verwandelte den Alexandra Palace in ein Tollhaus.

Neben seiner Liebe für Darts muss Munyua schließlich noch Vollzeit arbeiten und Geld verdienen – und zwar als Tierarzt. Schmackhaft habe ihm den Sport ein Freund gemacht, wie die Kenyan Times schreibt: „Als ein Freund anfing zu spielen, machte Munyua mit, weil er dachte: ‚Das sieht nach Spaß aus.‘ Am nächsten Tag kaufte er sich sein eigenes Board. Als er besser wurde, ermutigte ihn derselbe Freund, an kleinen lokalen Turnieren teilzunehmen, um Freundschaften zu schließen und seinen Sportsgeist zu entdecken.“

Nun geht Munyuas Abenteuer weiter. Der Exot kehrt in den Ally Pally zurück.