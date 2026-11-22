Zwei 9-Darter! Ein Match vom anderen Stern

Michael van Gerwen zeigt sich beim Grand Slam of Darts in verbesserter Verfassung, muss allerdings im Halbfinale die Segel streichen. Gerwyn Price nimmt einen erneuten Anlauf im Finale.

Einen Tag nach seinem 9-Darter ist Michael van Gerwen beim Grand Slam of Darts ausgeschieden. Der Niederländer musste sich seinem Landsmann Gian van Veen mit 11:16 in Legs geschlagen geben.

Der Youngster bekommt es im Finale (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) am Sonntagabend mit Gerwyn Price zu tun, der im ersten Semifinale mit 16:13 die Oberhand gegen Kevin Doets, ebenfalls Niederländer, behielt.

Michael van Gerwen schied beim Grand Slam of Darts im Halbfinale aus Michael van Gerwen schied beim Grand Slam of Darts im Halbfinale aus © IMAGO/Action Plus

Van Gerwen wurde gegen van Veen die schwache Ausbeute beim Checkout zum Verhängnis. Er traf nur 26,83 Prozent seiner Versuche. „The Giant“ kam zwar auf 39,02 Prozent, ließ seinem Kontrahenten aber immer wieder Chancen auf Breaks, doch MvG konnte selten zuschlagen.

Van Gerwen nach 9-Darter raus

Im Scoring bewegten sich beide in etwa auf Augenhöhe, van Veen spielte den um gut drei Punkte besseren Average (98,66 Punkte).

Am Samstag hatten sich „Mighty Mike“ und Überraschungsmann Tom Sykes ein irres Match geliefert, in dem beide einen 9-Darter und über 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme geworfen hatten. An diese Leistung konnte van Gerwen am Sonntagnachmittag nicht anschließen.

Price will Finalfluch brechen

Price erreichte das Endspiel mit einer für seine Verhältnisse soliden Leistung. Bei durchschnittlich gut 95 Punkten gelangen ihm lediglich fünf 180er, beim Auschecken ließ er mit 43,24 Prozent selten etwas anbrennen.

1:06 SPORT1 Stört hier die "Schwester der Ally-Pally-Wespe"?

Für den Waliser geht es gegen van Veen nun darum, seinen Finalfluch zu brechen. Seit 2022 hat „The Iceman“ keinen Major-Titel im Einzel mehr gewonnen. Seitdem hat er bereits sechs Finals verloren, drei davon in diesem Jahr.

Van Veen möchte nach der European Darts Championship 2025 seinen zweiten Major-Erfolg einfahren.