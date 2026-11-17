Rob Cross glaubt nach seinem guten Start beim Grand Slam of Darts an einen weiteren WM-Titel - wenn er sich voll auf Darts konzentrieren kann.

Ansage von Rob Cross: „Voltage“ traut sich einen weiteren WM-Titel zu. Nach seinem 5:1-Sieg gegen Jonny Clayton beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton erklärte der Engländer, dass er bei voller Konzentration erneut Weltmeister werden könne.

„Wenn ich an Weihnachten voll fokussiert bin, glaube ich, dass ich eine weitere Weltmeisterschaft gewinnen kann. Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte Cross am Sonntag.

Rob Cross zeigt sich extrem selbstbewusst Rob Cross zeigt sich extrem selbstbewusst © IMAGO/Every Second Media

Mit seiner bisherigen Leistung beim Grand Slam lieferte Cross durchaus Argumente für seinen eigenen Anspruch. Gegen Clayton spielte er überragende 114,32 Punkte im Schnitt. Es war nach Angaben der PDC der fünfthöchste Average der Turniergeschichte. Clayton gewann das erste Leg, danach holte sich Cross fünf Legs in Folge und besiegelte damit das Ausscheiden des Walisers.

Am Montag gewann Cross sein zweites Gruppenspiel gegen den Schweden Anton Ostlund ebenfalls souverän mit 5:1.

Cross gibt zu: Fokus war zuletzt nicht immer beim Darts

Besonders zufrieden war Cross mit dem Auftritt gegen Clayton, weil er in den vergangenen Wochen aus familiären Gründen weniger trainieren konnte als geplant. „Ich hatte andere Dinge, die wichtiger waren als Darts“, erklärte der Weltmeister von 2018. Umso schöner sei es gewesen, wieder mit etwas mehr Freiheit auf der Bühne zu stehen.

Auch seine nachlassende Konstanz führte Cross auf den eigenen Fokus zurück. „Manchmal habe ich mich wohl eher auf andere Dinge konzentriert als auf das Spiel“, sagte er. Das Teilnehmerfeld sei stärker geworden, entscheidend bleibe aber, regelmäßig Leistung zu bringen.

DEINE MEINUNG

Trotz des deutlichen Sieges fand Cross warme Worte für Clayton. „Er ist ein fantastischer Kerl, ein großartiger Spieler. Ich glaube nicht, dass ich im Leben je einem besseren Menschen begegnet bin. Er ist so freundlich, so nett und so gutherzig“, sagte der Engländer. Gegen jemanden anzutreten, den er so schätze, sei manchmal schwierig – diesmal habe er das aber ausblenden können.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.