Gerwyn Price wirft beim Grand Slam of Darts zum Finish 145 Punkte - obwohl er nur 135 Zähler Rest hat. Niemandem fällt dies auf und das Leg geht an den Waliser. Auch SPORT1-Experte Max Hopp ist sehr verwundert.

Unglaubliche Szene beim Grand Slam of Darts (Bis Sonntag täglich bei SPORT1)! Während des vierten Legs der Partie zwischen Gerwyn Price und Sebastian Bialecki ist es zu einem irren Fehler gekommen, den zunächst niemand bemerkt hat.

Was war passiert? Price hatte noch 135 Punkte Rest. Der Waliser traf zunächst die Triple-19 (57 Punkte), ging anschließend auf die Triple-16 (48). Damit hatte er eigentlich 30 Rest – warf seinen letzten Pfeil aber in die Doppel-20! Price nahm die Pfeile aus dem Board, Caller Charlie Corstorphine erklärte das Leg für beendet und verkündete den Start ins nächste Leg, alles ging ohne Aufregung weiter. Doch nach der Partie, die Price 5:2 in den Legs gewann, fiel auf, dass sich der Waliser eigentlich bei der Aufnahme überworfen hatte und 145 Punkte warf.

Hopp: „Habe ich so noch nie gesehen“

„Ich habe in dem Moment auch nur ‚135‘ gesagt, aber war irritiert“, sagte SPORT1-Experte Max Hopp in der Analyse nach dem Spiel und fügte hinzu: „Interessant ist, dass die Kameraführung nach der Triple-19 es auch nochmal zeigt: Triple-18, Doppel-12. Das steht da eingeblendet. Das sind 78 Punkte. Die spielt man auch genauso und Price entscheidet sich aber in dem Moment für die Triple-16. Das wären dann 48 Punkte für die Triple-15 gewesen.“

Hopp fügte verblüfft an: „Sehr spannend, das habe ich so noch nie gesehen. Unabhängig davon, dass er das Leg auch gewonnen hätte, ist das ein Fehler. Selbst wir standen auf dem Schlauch, aber haben nur gedacht, dass es schon passen wird und man ist gedanklich schon im nächsten Leg.“