Niko Springer spielt stark beim Grand Slam of Darts auf. Der Deutsche zieht ins Achtelfinale ein.

Niko Springer steht im Achtelfinale des Grand Slam of Darts (Bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1)! Dem deutschen Profi ist gegen Wessel Nijman der Coup gelungen und konnte den Niederländer mit 5:3 in den Legs bezwingen. Damit ist der „Meenzer Bub“ Gruppenerster und zieht wie im vergangenen Jahr in die K.o.-Runde beim Major-Turnier in Wolverhampton ein.

Springer spielte einen Average von 105,23 Punkten sowie eine Checkout-Quote von 62,5 Prozent. Dies ist der dritthöchste Punktedurchschnitt, den je ein Deutscher beim Grand Slam warf. „Er verzückt“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele vor Springers Matchdarts. SPORT1-Experte Max Hopp betonte zudem, wie fokussiert Springer während der Partie wirkte.

Niko Springer steht im Achtelfinale beim Grand Slam of Darts Niko Springer steht im Achtelfinale beim Grand Slam of Darts © PDC

Der „Meenzer Bub“ absolviert sein Achtelfinale am Mittwochabend. Dann bekommt er es mit Rob Cross zu tun.

Für eine Überraschung sorgte am Montag Cameron Menzies, der den favorisierten Stephen Bunting im Duell um den Gruppensieg ausschaltete und mit 5:2 besiegte.

Gelingt Schindler und Clemens auch das Weiterkommen?

Am Dienstagabend bestreiten Martin Schindler und Gabriel Clemens jeweils ihr finales Gruppenspiel. Schindler trifft auf Chris Dobey und muss „nur“ gewinnen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Anders ist die Ausgangslage für Clemens: Da er sein erstes Duell gegen Ross Smith mit 4:5 verloren hatte und zugleich Rusty-Jake Rodriguez den Europameister mit 5:3 bezwang, muss der Deutsche seinen Gegner mit mindestens 5:3 besiegen, um in die K.o.-Runde zu kommen. Holt Rodriguez vier Legs oder gewinnt die Partie, steht der er im Achtelfinale.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse vom Montagabend im Überblick