Tag der Entscheidung: Beim Grand Slam of Darts geht es heute um den Titel. SPORT1 zeigt sowohl die Halbfinals als auch das Endspiel live im Free-TV.

Der Grand Slam of Darts biegt am Sonntag in Wolverhampton auf die Zielgerade ein. Vier Spieler dürfen noch vom prestigeträchtigen Titel träumen: Michael van Gerwen, Gian van Veen, Kevin Doets und Gerwyn Price kämpfen in den beiden Halbfinals um den Einzug ins Endspiel.

Die Partien sowie das Finale werden in Deutschland von SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream begleitet. Das erste Match beginnt um 14.15 Uhr, das Endspiel ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Darts heute live: So verfolgen Sie den Grand Slams of Darts

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Im ersten Halbfinale trifft Überraschungsmann Kevin Doets auf den früheren Weltmeister Gerwyn Price. Der Niederländer erreichte die Vorschlussrunde mit einem deutlichen 16:7-Erfolg über Jermaine Wattimena, während sich Price in einem echten Krimi mit 16:15 gegen den Deutschen Niko Springer durchsetzte.

Für Doets geht es um das erste Major-Finale seiner Karriere. Price dagegen jagt seinen vierten Titel beim Grand Slam of Darts und bringt die deutlich größere Erfahrung auf der großen Bühne mit.

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem rein niederländischen Duell. Michael van Gerwen zog mit einem 16:11-Sieg über Tom Sykes ins Halbfinale ein und lieferte dabei eine historische Vorstellung. Der dreimalige Weltmeister eröffnete das Match mit einem 9-Darter, später gelang auch seinem Gegner ein perfektes Leg. Am Ende setzte sich van Gerwen mit einem Average von mehr als 100 Punkten souverän durch.

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Sein Gegner Gian van Veen musste für den Halbfinaleinzug deutlich mehr kämpfen. Der 24-Jährige bezwang Nathan Aspinall nach einem dramatischen Match mit 16:14. Für van Veen ist es bereits jetzt einer der größten Erfolge seiner Karriere, während van Gerwen seinen vierten Titel bei diesem Turnier anpeilt.