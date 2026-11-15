Darts heute live: Grand Slam of Darts im Free-TV, Stream & Ticker

Am Sonntag steht beim Grand Slam of Darts 2026 der zweite Gruppenspieltag an. In der Nachmittagssession absolviert Niko Springer sein erstes Match und am Abend kommt es zu einem deutschen Duell.

Tag 2 beim Grand Slam of Darts (Bis nächste Woche Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) – und schon ab 14 Uhr könnte es die ersten Entscheidungen geben! Am Sonntag stehen alle vier deutschen Spieler auf der Bühne in Wolverhampton. Niko Springer greift am Nachmittag in das Turnier ein und am Abend duellieren sich die beiden Landsmänner Martin Schindler und Jan Schmidt. Auch Gabriel Clemens greift am Abend gegen Ross Smith in das Geschehen ein.

Nach dem Auftakt am Samstag stehen bereits 16 Spieler mit dem Rücken zur Wand, denn sie verloren ihr erstes Gruppenspiel und sind dadurch zum Siegen verdammt. Andernfalls müssen sie sich aus dem vorletzten Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1) verabschieden.

Niko Springer greift beim Grand Slam of Darts ein Niko Springer greift beim Grand Slam of Darts ein © IMAGO/Action Plus

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Springer trifft im zweiten Spiel der Nachmittagssession (ca. 14.45 Uhr) auf Adam Sevada, der seine Auftaktpartie gegen Wessel Nijman (1:5) verloren hatte. Der Deutsche agiert dann am Montag gegen den favorisierten Niederländer. Des Weiteren kommt es nachmittags zu zwei hochkarätigen Duellen.

Zum Abschluss der Session kämpft Jonny Clayton um die Restchance auf das Weiterkommen, nachdem er am Vortag überraschend gegen Anton Östlund das Nachsehen hatte. Ähnlich unerwartet war die 2:5-Niederlage von Josh Rock gegen Tommy Morris. Der Nordire bekommt es mit Kevin Doets zu tun.

Der Modus des Grand Slam of Darts

Der Grand Slam findet traditionell im englischen Wolverhampton statt, bringt dieses Jahr jedoch eine Neuerung mit sich: Erstmalig durften sich 48 Spieler qualifizieren. Diese werden in 16 Gruppen à drei Teilnehmern aufgeteilt. Nur der Erstplatzierte darf sich über ein Weiterkommen freuen. Nach der Gruppenphase (Samstag bis Dienstag) geht es dann mit der K.o.-Runde weiter.

Die Spiele der Nachmittagssession