Die Darts-Elite ist zurück in Dortmund! Bei der Europameisterschaft kämpfen 32 Profis um den Titel, darunter zwei Deutsche. An Tag 1 der European Darts Championship spielt unter anderem Gerwyn Price. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV.

Die Westfalenhalle wird wieder zum Hexenkessel: Vom 22. bis 25. Oktober steigt die 19. Auflage der European Darts Championship. Qualifiziert haben sich die 32 erfolgreichsten Spieler der diesjährigen European Tour. Insgesamt geht es um ein Rekordpreisgeld von 750.000 Pfund, allein der Sieger kassiert 150.000 Pfund.

Vier Tage lang wird Dortmund zum Mittelpunkt der Darts-Welt. Mit dabei sind Superstars wie Luke Littler und Michael van Gerwen – aus deutscher Sicht Martin Schindler und Niko Springer.

So können Sie die European Championship heute live verfolgen:

Free-TV: SPORT1

Livestream: SPORT1 , Joyn, DAZN

, Joyn, DAZN Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Titelverteidiger ist Gian van Veen. Der Niederländer hatte sich im vergangenen Jahr in einem dramatischen Finale mit 11:10 gegen Luke Humphries durchgesetzt und damit seinen ersten Major-Titel gefeiert. Humphries musste derweil seine Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe des Turniers aufgrund einer Magen-Darm-Entzündung kurzfristig absagen.

Schindler und Springer vor schweren Auftaktaufgaben

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Martin Schindler und Niko Springer. Beide haben sich über die European Tour für das Heimturnier qualifiziert, stehen zum Auftakt aber vor anspruchsvollen Aufgaben.

Schindler trifft in der ersten Runde auf Wessel Nijman. Der Niederländer beendete die European-Tour-Rangliste auf dem zweiten Platz und gehört damit zu den stärksten Spielern des Teilnehmerfeldes. Springer bekommt es mit dem Waliser Jonny Clayton zu tun, der ebenfalls zu den erfahrenen Größen der Darts-Szene zählt. Auf ihre ersten Auftritte müssen die deutschen Fans allerdings bis Freitag warten.

Van Veen eröffnet Titelverteidigung – Price gegen Cross

Bereits am Donnerstag warten einige reizvolle Begegnungen. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen Gerwyn Price und Rob Cross. Auch Titelverteidiger van Veen greift am Eröffnungsabend ins Geschehen ein. Der Niederländer bekommt es mit Andrew Gilding zu tun. Statt Ex-Weltmeister Luke Humphries trifft nun Nachrücker Kim Huybrechts auf Ryan Searle, während Stephen Bunting gegen Danny Noppert gefordert ist.

Den Auftakt machen um 19 Uhr Luke Woodhouse und Dirk van Duijvenbode. Gespielt wird in der ersten Runde im Modus „Best of 11 Legs“ – sechs gewonnene Legs reichen damit für den Einzug ins Achtelfinale.

Spielplan der European Championship am Donnerstag

Donnerstag, 21.10.2026 ab 19:00 Uhr