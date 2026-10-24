Titelverteidiger Gian van Veen scheidet im Achtelfinale der Darts-EM aus. Luke Woodhouse schnappt sich das Viertelfinal-Ticket.

Der Titelverteidiger ist raus: Für Gian van Veen ist bei der 19. Auflage der European Darts Championship (LIVE bei SPORT1) bereits im Achtelfinale Schluss.

In Dortmund musste sich der Niederländer Luke Woodhouse mit 6:10 in Legs geschlagen geben. Im Vorjahr hatte van Veen in einem dramatischen EM-Finale noch Luke Humphries bezwungen und seinen ersten Major-Titel gefeiert.

Gian van Veen scheiterte im Achtelfinale der Darts-EM Gian van Veen scheiterte im Achtelfinale der Darts-EM © IMAGO/Action Plus

Am Samstagnachmittag konnte der 24-Jährige beim Scoring jedoch nicht mit Woodhouse mithalten. Mit einem Drei-Dart-Average von 95,34 Punkten und sechs geworfenen 180ern war der Engländer treffsicherer als sein Kontrahent (91,47 Zähler pro Aufnahme und zwei 180er).

Darts: Price und Bunting ebenfalls im Viertelfinale

Im Viertelfinale bekommt es Woodhouse am Sonntag nun mit Landsmann Ross Smith zu tun. Dieser gewann am Samstag mit 10:7 gegen Damon Heta. Auch Gerwyn Price (10:4 gegen Cameron Menzies) und Stephen Bunting (10:3 gegen Kim Huybrechts) buchten ihr Viertelfinal-Ticket.

Aus deutscher Sicht ist noch Martin Schindler im Turnier vertreten. „The Wall“ spielt nach seinem emotionalen 6:5-Sieg gegen Wessel Nijman am Samstagabend im Achtelfinale gegen Jermaine Wattimena (Niederlande).