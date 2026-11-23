Fallon Sherrock räumt am Wochenende zwei Titel ab. Bei ihrem Triumph am Sonntag übersteht die Engländerin im Endspiel fünf Matchdarts ihrer Gegnerin.

Erfolgreiches Darts-Wochenende für Fallon Sherrock: Die Engländerin hat binnen zwei Tagen gleich zwei Titel gewonnen und damit ihre starke Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Am Samstag triumphierte Sherrock in Portsmouth bei der MODUS Super Series Women’s Week Six. Im Finale setzte sie sich souverän mit 4:0 in den Legs gegen Vicky Pruim durch. Nur einen Tag später legte Sherrock nach und sicherte sich auch die WADC Winmau Championship. Im Endspiel bezwang sie Kirsty Hutchinson nach einem dramatischen Verlauf mit 5:4 in den Legs.

Fallon Sherrock gewann am Wochenende zwei Titel Fallon Sherrock gewann am Wochenende zwei Titel © IMAGO/Action Plus

Dabei überstand Sherrock am Sonntag gleich fünf Matchdarts ihrer Gegnerin, ehe sie den nächsten Erfolg feiern konnte. Zunächst drehte sie ein 0:2 in ein 3:2, bevor dann im neunten Leg die Entscheidung fiel. Hutchinson vergab drei Matchdarts, ehe Sherrock beim Versuch eines 158er-Finishs die Doppel-19 verfehlte.

Darts: Sherrock überzeugt in Portsmouth

Nach zwei weiteren vergebenen Titelchancen Hutchinsons traf Sherrock dann die Doppel-19. Für ihren ersten Titel bei dem Turnier kassierte die 32-Jährige 3.000 Pfund Preisgeld.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Sherrock bereits Titelverteidigerin Gemma Hayter ausgeschaltet. Beim 4:0 im Viertelfinale spielte sie einen Drei-Dart-Average von knapp 97 Punkten und traf vier ihrer sechs Würfe auf Doppel. Im Halbfinale gegen Deta Hedman benötigte sie anschließend ebenfalls das Entscheidungsleg und machte den 5:4-Sieg mit einem 13-Darter perfekt.

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Klarer Finalsieg am Samstag

Noch deutlich souveräner verlief ihr Titelgewinn am Samstag. Im Finale der MODUS Super Series ließ Sherrock ihrer Gegnerin keine Chance und erzielte einen Average von 93,94 Punkten. Für ihren Triumph bei der sechsten Ausgabe des Frauenturniers erhielt Sherrock weitere 5.000 Pfund Preisgeld.

Zuvor hatte sie sich als Siegerin der Gruppe B am Donnerstag und Freitag für die Endrunde qualifiziert. Dort gewann sie zunächst gegen Mayumi Ouchi mit 4:1 und setzte sich anschließend gegen Deta Hedman knapp mit 4:3 durch. Im Halbfinale besiegte sie ihre englische Landsfrau Hayter mit 4:2.

Der Doppelschlag unterstreicht die gute Verfassung der Engländerin. Sherrock ist bereits für das Jahreshighlight im Darts, die von der PDC veranstaltete Darts-WM 2027 (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1), qualifiziert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.