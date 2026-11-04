Taylor: Frühes Ende für Littler, WM-Titel für Schindler

Die Darts-Ikone äußert Vermutungen über den Dominator der Szene, seine Chancen gegen Littler - und überrascht mit großem Lob für Martin Schindler.

Darts-Ikone Phil Taylor glaubt an ein frühzeitiges Karriereende von Superstar Luke Littler. „Es steckt so viel mehr Geld im Sport“, sagte der 66-Jährige im Interview mit der Sport Bild: „Ich könnte mir daher vorstellen, dass er in fünf Jahren aufhört.“ Auch auf die Frage, ob er Jungstar Littler zu seiner besten Zeit geschlagen hätte, gab der Rekord-Weltmeister eine klare Antwort. Einem Deutschen traut Taylor gar den WM-Titel zu.

„In meiner besten Zeit hätte ich Luke definitiv besiegt“, sagte „The Power“. Er hätte den 19-Jährigen zwar sicher nicht ständig geschlagen, „in bestimmten Spielen wäre es 50:50 zwischen uns gewesen“. Während Littler kürzere Distanzen liegen, sieht sich Taylor zu seiner besten Zeit in längeren Matches als „sehr konstant“ an: „Ich glaube, wir hätten uns gegenseitig gutgetan.“

Auch wenn ein frühe Karriereende von „The Nuke“ für ihn vorstellbar ist, glaubt Taylor grundsätzlich an dessen Fähigkeit, die Bestmarke für die meisten WM-Titel zu brechen. „Ich glaube, dass er dazu in der Lage ist. Er hat das Talent, einige Male Weltmeister zu werden“, sagte er. Für Taylors als uneinholbar geltende Marke von 16 Titeln sei allerdings entscheidend, „ob er diese Konstanz aufrechterhalten kann“.

Einen Titelgewinn im legendären „Ally Pally“ traut Taylor indes auch Martin Schindler zu, dessen Talent ihn zu überzeugen scheint. Schindler, der zuletzt bei den European Championships in Dortmund sein erstes Major-Finale erreicht hatte, sei „ein richtig guter Scorer und kann auch gut checken“, sagte Taylor: „Wenn Martin bei der WM so spielt, wie er spielen kann, dann könnte er im Finale stehen oder die WM sogar gewinnen.“