Drei aus vier: Martin Schindler, Gabriel Clemens und Niko Springer überstehen in Wolverhampton die Vorrunde.

Martin Schindler und Gabriel Clemens sind Niko Springer beim Grand Slam of Darts ins Achtelfinale gefolgt. Wie im Vorjahr steht beim prestigeträchtigen Majorturnier im englischen Wolverhampton ein deutsches Trio in der K.o.-Runde. Springer hatte das Weiterkommen bereits am Montag perfekt gemacht.

Der Weltranglisten-20. Schindler sicherte sich durch ein 5:3 gegen den Engländer Chris Dobey das Weiterkommen in der Gruppe N, der frühere WM-Halbfinalist Clemens schaffte dank eines 5:3 gegen Rusty-Jake Rodriguez aus Österreich in der Gruppe O erstmals den Sprung in die nächste Runde. Springer, der wie Schindler auch im letzten Jahr ins Achtelfinale eingezogen war, behielt in der Gruppe H die Oberhand.

Jan Schmidt, Überraschungsfinalist bei der Junioren-WM, schied nach zwei Niederlagen in der Schindler-Gruppe aus. Nur die besten Spieler der 16 Gruppen stehen in der nächsten Runde, darunter auch Titelverteidiger und Weltmeister Luke Littler aus England. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von einer Million Pfund, der Sieger streicht 200.000 Pfund ein.

Springer trifft am Mittwoch (19.15 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den früheren Weltmeister Rob Cross aus England. Schindler und Clemens müssen auf ihren Gegner noch warten. Das beste deutsche Ergebnis stammt aus dem Jahr 2018, als Michael Unterbuchner sensationell ins Viertelfinale eingezogen war.