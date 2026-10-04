World Grand Prix: Humphries und Price im Finale

Am Sonntag geht es für die beiden Dartsprofis beim Major um 150.000 Pfund.

Die früheren Weltmeister Luke Humphries und Gerwyn Price kämpfen im Finale des World Grand Prix um ihren jeweils zweiten Titel. Der walisische Dartsprofi Price setzte sich in Leicester mit 5:2 gegen Nathan Aspinall durch, Humphries schlug James Wade (alle England) 5:3 und schrieb Geschichte.

Humphries ist der erste Spieler, der es beim Turnier viermal nacheinander ins Finale geschafft hat. Den Titel holte er nur 2023 – durch einen Sieg über Price, der 2020 zum bislang einzigen Mal triumphiert hatte. Es geht im Duell am Sonntag um 150.000 Pfund (rund 176.000 Euro).

„Ich bin wirklich sehr stolz auf mich“, sagte Humphries: „Gezzy spielt gut, aber wenn ich noch einmal so spiele, wird es ein fantastisches Finale – und genau darauf hoffe ich.“ Sein historischer Erfolg sei „etwas ganz Besonderes“.

Für Price ist es bereits die vierte Finalteilnahme beim World Grand Prix, nach seinem Triumph vor sechs Jahren verlor er neben 2023 auch 2021 das Endspiel. Beim Major-Event wird im ungewöhnlichen Modus „Double in, Double out“ gespielt.