Swiss Darts Trophy live bei SPORT1 im Free-TV und im Livestream
Im Darts-Kalender steht die Swiss Darts Trophy auf dem Programm. Zwei Deutsche und zahlreiche Stars gehen an den Start - SPORT1 überträgt live.
Das vorletzte Turnier der PDC European Tour geht in die zweite Runde: Am Samstag sind gleich zwei deutsche Stars bei der Swiss Darts Trophy vertreten. SPORT1 zeigt die Partien live und kostenlos im Free-TV und im Livestream.
Niko Springer konnte sich in der ersten Runde souverän mit 6:1 gegen Lokalmatador Roman Wellinger durchsetzen und trifft um 22:00 Uhr auf Vize-Weltmeister Gian van Veen. Martin Schindler hat sich als 15. der Pro-Tour-Rangliste direkt für die zweite Runde qualifiziert und tritt um 14:30 Uhr gegen Tom Bissell an.
Swiss Darts Trophy: So verfolgen Sie das Turnier live:
- Free-TV: SPORT1
- Livestream: SPORT1.de und SPORT1-App
Titelverteidiger ist Stephen Bunting, der 2025 im Finale Luke Woodhouse mit 8:3 besiegte. Als Nummer eins gesetzt ist der Weltranglistenzweite Luke Humphries.
Positive Erinnerungen für Schindler – Mammutaufgabe für Springer
Schindler hatte in der ersten Runde ein Freilos. Sein kommender Gegner Tom Bissell setzte sich in der ersten Runde knapp gegen Joe Cullen durch (6:5).
Schindler hat positive Erinnerungen an die St. Jakobshalle in Basel. 2024 konnte er das Turnier gewinnen. Auch im letzten Jahr gelang dem 30-Jährigen Großes. Damals ging die Reise bis ins Achtelfinale, mit dem Ergebnis schaffte es Schindler als erster Deutscher überhaupt in die Top-16 der PDC-Weltrangliste.
Für Springer wird es eine weitaus kompliziertere Aufgabe als noch gegen „Welli“. Van Veen, der ebenfalls ein Freilos für die erste Runde bekam, wird Springer vor eine schwierige Herausforderung stellen.
Swiss Darts Trophy, Samstag, 10. Oktober: zweite Runde (Best of 11 Legs)
Nachmittagssession (ab 13 Uhr)
- Krzysztof Ratajski (16) – Stefan Bellmont
- Wessel Nijman (11) – Karel Sedlacek
- Luke Woodhouse (14) – Rob Cross
- Martin Schindler (15) – Tom Bissell
- Ryan Searle (9) – Cristo Reyes
- Ross Smith (12) – William O’Connor
- Chris Dobey (10) – Niels Zonneveld
- Jermaine Wattimena (13) – Michael Smith
Weitere News
Abendsession (ab 19 Uhr)
- Josh Rock (6) – Dave Chisnall
- Stephen Bunting (7) – Jeffrey de Graaf
- James Wade (4) – Dirk van Duijvenbode
- Jonny Clayton (3) – Maik Kuivenhoven
- Michael van Gerwen (5) – Mensur Suljovic (AUT)
- Luke Humphries (1) – Kevin Doets
- Gian van Veen (2) – Niko Springer
- Danny Noppert (8) – Damon Heta