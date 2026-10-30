Show-Event: Sherrock schlägt Littler und gewinnt 501.000 Pfund

Die "Queen of the Palace" spielt ein grandioses Leg. Darts-Dominator Littler verliert die Premiere seiner Show.

Luke Littler besiegte einen Jockey aus Australien, einen Müllmann aus Bedford und mehrere Jugendliche – doch gegen die „Queen of the Palace“ war Endstation: Der Darts-Dominator hat die Premiere der Netflix-Show „Beat Luke Littler“ verloren. Ausgerechnet Fallon Sherrock, einst die erste Frau mit einem Sieg auf der großen WM-Bühne, besiegte den 19-Jährigen und nahm damit 501.000 Pfund Preisgeld mit nach Hause.

„Das ist der Wahnsinn! Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet“, sagte die 32-Jährige, die als 15. Herausforderin gegen Littler antreten durfte und die 501 Punkte mit gerade einmal zwölf Darts auf Null spielte. Sie erhielt einen Pokal mit der Aufschrift „I beat Luke Littler“ („Ich habe Luke Littler geschlagen“) sowie einen dicken Scheck.

Zuvor hatte Littler seine Konkurrenten im Manchester Central Convention Complex dominiert. 24 Dartsspieler, darunter zahlreiche Amateure, waren angetreten, um den zweimaligen Weltmeister in einem einzigen Leg zu schlagen.

Einzige Voraussetzung: Die Herausforderer durften keine aktive PDC Tour Card besitzen. Sherrock, die bei ihrer WM-Premiere 2019 sensationell bis in die dritte Runde gestürmt war, galt neben dem aufstrebenden Nachwuchstalent Mitchell Lawie (15) als härtester Anwärter. „Genial, weltklasse“, sagte Littler in Richtung der Siegerin.