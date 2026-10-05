Sensationeller Erfolg für deutsches Darts-Talent

Jan Schmidt zieht sensationell ins Finale der Junioren-Darts-WM ein - trifft dort aber nicht auf Luke Littler.

Großartiger Erfolg für Jan Schmidt! Das deutsche Darts-Talent ist dank eines formidablen Runs nicht nur ins Finale der Junioren-WM der PDC eingezogen, sondern hat sich damit auch für den Grand Slam of Darts (Major-Turnier von 14. bis 22. November LIVE im TV auf SPORT1) qualifiziert.

Der 22-Jährige machte den Coup mit einem 6:3 in Legs gegen Shootingstar Charlie Manby perfekt. Auf dem Weg ins Halbfinale hatte er unter anderem das englische Supertalent Henry Coates und Polens Sebastian Bialecki, beide Pro-Tour-Event-Sieger, geschlagen.

Littler verpasst Finale der Junioren-WM

Im Finale der PDC World Youth Championship, das am 29. November zwischen Halbfinals und Endspiel der Players Championship Finals in Minehead ausgetragen wird, bekommt es Schmidt überraschend nicht mit Luke Littler zu tun. Der Weltranglistenerste musste sich im Semifinale Cam Crabtree 5:6 geschlagen geben.

Schmidt bietet sich dadurch eine weitere riesige Chance: Sollte er die Junioren-Weltmeisterschaft gewinnen, würde er auch erstmals das Ticket für die WM im Alexandra Palace (ab 11. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) lösen.

Beim Turnier am Montag in England glänzte „Lightning“ mit Drei-Dart-Averages von über 90 Punkten in vier von fünf Matches der K.o.-Runde. Nach Max Hopp (2015) und Martin Schindler (2018) erreichte er als dritter Vertreter seines Landes das Finale der Junioren-WM.

DEINE MEINUNG

Behrens glänzt mit 9-Darter

Zuvor war im 128 Teilnehmer umfassenden Feld eine Gruppenphase gespielt worden. Weitere Deutsche kamen nicht über die Runde der besten 32 hinaus.

Und das, obwohl einer von ihnen einen 9-Darter warf: Finn Behrens gelang im ersten Leg seines Gruppenspiels gegen den Belgier Xanti Van den Bergh das perfekte Spiel. Er schaffte jedoch nicht den Sprung in die K.o.-Runde.