Martin Schindler zieht als erster Deutscher in ein Majorfinale ein. Das hat auch der Strausberger nicht kommen sehen.

Martin Schindler weinte, nach dem größten Erfolg seiner Dartskarriere überwältigten die deutsche Nummer eins auf der Bühne die Emotionen. Die ganz große Krönung blieb zwar aus, den historischen Finaleinzug bei der EM in Dortmund feierte der Strausberger trotz Niederlage aber wie einen Sieg.

„Ich bin ein wirklich glücklicher Junge“, sagte Schindler nach dem 8:11 im Endspiel gegen den Engländer Ross Smith. Den plötzlichen Erfolgslauf hatte auch er nicht kommen sehen. „Du hast nicht wirklich das Gefühl, dass du das spielst, was du kannst – und dann erreichst du das Finale bei einem Major“, erklärte Schindler: „Ich spiele in diesem Jahr nicht gerade gut.“

Martin Schindler verliert erst im Finale Martin Schindler verliert erst im Finale © picture-alliance/dpa/SID/Bernd Thissen

Darts: Schindler erlebt kein leichtes Jahr

Das bisherige Jahr verlief für den Deutschen nicht zufriedenstellend. Bei der vergangenen WM in London war Schindler noch Weltranglisten-13., vor der EM aber um zehn Plätze abgestürzt. Dank der 80.000 Pfund Preisgeld ist „The Wall“ nun wieder zurück in den Top 20.

„Ich habe es geschafft, bei einem verdammten Major ins Finale zu kommen“, sagte Schindler stolz. Vor dem 30-Jährigen hatte das noch kein Deutscher geschafft.

„Ich bin mir sicher, er nimmt dadurch viel Erfahrung mit, um weiter zu arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen“, sagte Max Hopp in seiner Rolle als Experte: „Vielleicht beim Grand Slam, bei den Players Championship Finals oder sogar bei der WM, wer weiß.“