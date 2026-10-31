Fallon Sherrock schlägt Luke Littler bei Beat Luke Littler und gewinnt 501.000 Pfund. Anschließend reagiert sie auf Kritik.

Nach dem Mega-Gewinn kam der Vorwurf: Fallon Sherrock hat Luke Littler bei der Netflix-Show „Beat Luke Littler“ bezwungen und rund 600.000 Euro gewonnen – das kommt aber nicht bei jedem gut an.

Die 32-Jährige hatte sich am Freitagabend in Manchester in einem Leg über 501 gegen die Nummer eins der Welt durchgesetzt. Ihre Teilnahme hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt, weil die Show als Chance für Amateurspieler vermarktet worden war.

Fallon Sherrock trumpfte gegen Weltmeister Luke Littler auf Fallon Sherrock trumpfte gegen Weltmeister Luke Littler auf © IMAGO/Action Plus

Darts: Das sagt Fallon Sherrock zum Vorwurf

Sherrock besitzt allerdings keine PDC Tour Card und erfüllte damit die Teilnahmebedingungen. Bei Sky Sports stellte sie klar: „Ich erfülle die Kriterien. Ich hatte nie eine Tour Card und sehe mich nicht wirklich als Profi, denn ich spiele Darts einfach, weil es mir Spaß macht.“

Trotzdem hatte sie offenbar viel Gegenwind bekommen. „Ich bin einfach so glücklich, all den Hass überwunden und gewonnen zu haben“, sagte die 32-Jährige. Auch wenn sie keine Tour Card hat, nahm sie bereits sechs Mal an der PDC-Weltmeisterschaft teil und ist weiterhin die erste und einzige Frau, die dort je ein Match gegen einen Mann gewann.

So holte Sherrock den Sieg gegen Luke Littler

Sherrock gewann zunächst das Bullseye und damit das Anwurfrecht. Mit einer 180 brachte sie sich in Position und machte schließlich 43 Punkte über Doppel-20 aus.

„Das ist unglaublich. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was das bedeutet. Das ist ein großartiger Moment, den ich nie vergessen werde. Gib mir eine Chance und ich nutze sie. Ich bin so stolz auf mich“, sagte Sherrock nach ihrem Sieg bei Netflix.

DEINE MEINUNG

Sherrock war die 15. Herausforderin des Abends – zuvor hatte Littler 14 Gegner in Serie geschlagen. Für die Show waren zunächst 24 Kandidaten ausgewählt worden, 20 von ihnen erhielten letztlich einen Platz gegen Littler.

Sherrock musste sich ihr Ticket über eine Zuschauerabstimmung sichern und bekam dabei 75 Prozent der Stimmen im Duell mit dem Deutschen Jarod Becker. Littler erkannte die Leistung seiner Bezwingerin an: „Großartig – genau das musste einer schaffen: das Bull gewinnen und in 15 Darts ausmachen. Und das hat sie getan. Weltklasse.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.