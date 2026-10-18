Auf der PDC European Tour steht das letzte Turnier der Saison an. Bei der Dutch Darts Championship ist aus deutscher Sicht Martin Schindler vertreten. Der 30-Jährige trifft im Achtelfinale auf Damon Heta. So verfolgen Sie Darts heute live.

Die PDC European Tour steuert auf ihr Finale zu: Vom 16. bis 18. Oktober 2026 steigt im MECC Maastricht die Dutch Darts Championship, das 15. und letzte Turnier der Saison.

48 Spieler kämpfen um 230.000 Pfund Preisgeld, dem Sieger winken 35.000 Pfund. Titelverteidiger ist Jonny Clayton, der 2025 im Finale gegen Niko Springer gewann. Das Turnier kehrt nach acht Jahren in die Halle zurück, in der 2018 die Premiere stattfand (damaliger Sieger: Ian White).

So können Sie die Dutch Darts Championship live verfolgen:

Free-TV: –

– Livestream: DAZN

DAZN Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Neben dem letzten Euro-Tour-Titel des Jahres geht es um Plätze in der European Tour Order of Merit. Die besten 32 der Rangliste qualifizieren sich für die European Darts Championship, die vom 22. bis 25. Oktober in Dortmund ausgetragen wird (LIVE im Free-TV und STREAM bei SPORT1).

Schindler gegen Heta gefordert

Aus deutscher Sicht richtet sich der Fokus auf Martin Schindler, der sich durch einen 6:4-Sieg in Legs gegen Karel Sedlacek für das Achtelfinale qualifizieren konnte. Dort trifft der 30-Jährige am Sonntag um ca. 16:00 Uhr auf den Australier Damon Heta.

Auf die Achtelfinals in der Nachmittagssession ab 13:00 Uhr folgen am Abend die Viertel- und Halbfinals sowie das Finale. Die Abendsession beginnt um 19.00 Uhr.

Die Deutschen Max Hopp, Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind am Freitag allesamt ausgeschieden. Hopp verlor 5:6 gegen den Engländer Andrew Gilding. Pietreczko musste sich 5:6 gegen Heine Uuldriks geschlagen geben. Niko Springer unterlag William Scott mit demselben Ergebnis.

Spielplan der Dutch Darts Championship am Sonntag

Nachmittagssession (ab 13 Uhr)

Gian van Veen vs. Brendan Dolan (13.00 Uhr)

Ryan Searle vs. Ross Smith (13.30 Uhr)

William O’Connor vs. Luke Woodhouse (14.00 Uhr)

Danny Noppert vs. Jermaine Wattimena (14.30 Uhr)

Gerwyn Price vs. Niels Zonneveld (15.00 Uhr)

Wessel Nijman vs. Cristo Reyes (15.30 Uhr)

Damon Heta vs. Martin Schindler (16.00 Uhr)

Stephen Bunting vs. Nathan Aspinall (16.30 Uhr)

Abendsession (ab 19 Uhr)