Deutscher spielt gegen Luke Littler um 600.000 Euro

Jarod Becker darf vom großen Coup träumen: Der deutsche Amateur-Dartspieler gehört zum Teilnehmerfeld von „Beat Luke Littler“ auf Netflix. Ende Oktober bekommt der Hildesheimer die Chance auf ein Duell mit dem Darts-Superstar.

Der deutsche Amateur-Dartspieler Jarod Becker wird Teil des Netflix-Events „Beat Luke Littler“. Der 23-Jährige aus Hildesheim zählt zu den 24 ausgewählten Teilnehmern, die am 30. Oktober live gegen den englischen Darts-Star Luke Littler antreten.

Für Becker ist die Teilnahme an der Show ein besonderes Highlight. Der Nachwuchsspieler machte in den vergangenen Jahren mit starken Leistungen auf der Development Tour und bei Nachwuchswettbewerben der PDC auf sich aufmerksam. Nun erhält er die Möglichkeit, sich auf einer internationalen Bühne mit einem der größten Namen des Sports zu messen.

Fallon Sherrock unter den Teilnehmenden

Becker geht dabei als einziger deutscher Teilnehmer ins Rennen. Der Hildesheimer trägt den Spitznamen „The Finisher“ und dürfte darauf hoffen, dem Darts-Phänomen aus England die große Überraschung zuzufügen.

Die prominenteste Teilnehmerin ist Fallon Sherrock, die als erste Frau in der Darts-Geschichte ein Spiel bei der Weltmeisterschaft gewonnen hat. Zudem ist auch Mitchell Lawrie dabei, der bereits im Alter von 14 Jahren zwei große WDF-Turniere bei den Herren gewonnen hat. Aufgrund seines jungen Alters wird der mittlerweile 15-Jährige schon jetzt mit Littler verglichen.

Event findet live bei Netflix statt

Bei „Beat Luke Littler“ bekommt jeder Teilnehmer genau eine Chance: In einem einzelnen Leg 501 soll der Weltranglistenerste bezwungen werden. Gelingt das, winkt ein Preisgeld von 501.000 Pfund, umgerechnet also knapp 600.000 Euro.

Littler gehört trotz seines jungen Alters bereits zu den dominierenden Figuren im Darts-Sport. Der Engländer kämpft in der Live-Show darum, alle Herausforderer nacheinander zu besiegen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.