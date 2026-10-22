Darts: Woodhouse eröffnet EM mit Neun-Darter

Dem Engländer gelingt gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode das perfekte 501er-Spiel.

Luke Woodhouse (38) hat gleich im ersten Spiel der Darts-WM in Dortmund einen Neun-Darter geworfen. Dem Engländer gelang gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode das perfekte 501er-Spiel zur 3:1-Führung, am Ende hieß es 6:3. Woodhouse spielte 180 – 180 – 141, sein finaler Wurf in die Doppel-Zwölf brachte die Fans in der Westfalenhalle zum Toben. Bei der WM 2026 in London hatte es keinen einzigen Neun-Darter gegeben.

In Dortmund spielen die 32 besten Spieler der European Tour um den Titel, der Sieger erhält 150.000 Pfund. Darunter sind in Niko Springer und Martin Schindler zwei Deutsche, als Titelfavorit gilt der englische Weltmeister Luke Littler.