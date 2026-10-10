Darts: Nächster herber Dämpfer für Michael van Gerwen

Im Sechzehntelfinale der Swiss Darts Trophy ist für Michael van Gerwen Endstation. Gegen Mensur Suljovic zeigte der Niederländer eine schwache Leistung.

Michael van Gerwen ist beim vorletzten Turnier der European Tour 2026 überraschend gegen Mensur Suljovic ausgeschieden. Schon im Sechzehntelfinale musste sich der Niederländer bei der Swiss Darts Open in Basel verabschieden (LIVE im TV auf SPORT1).

Es ist ein weiterer Tiefpunkt in einer äußerst enttäuschenden Saison. Der Neunte der Weltrangliste steht im Ranking so tief wie seit 13 Jahren nicht mehr. Als Nummer 56 der Welt setzte sich Suljovic mit 6:4 in Legs gegen „Mighty Mike“ durch. Van Gerwen konnte nach einem 2:5-Rückstand noch etwas aufholen, ehe er im letzten Leg mehrere Chancen auf den Ausgleich zum 5:5 vergab.

Ein bitterer Abend für Michael van Gerwen Ein bitterer Abend für Michael van Gerwen © IMAGO/Action Plus

Suljovic seit vier Jahren gegen van Gerwen ungeschlagen

Für den Österreicher war es der vierte Sieg in Serie gegen den dreimaligen Weltmeister. Das bislang letzte Mal, dass sich MvG gegen den Österreicher durchsetzen konnte, war im Dezember 2022 im Sechzehntelfinale der Darts-WM.

Van Gerwen – der in der ersten Runde noch ein Freilos hatte – warf einen Drei-Dart-Average von 91,01 Punkten. Bei den Checkouts tat sich der 37-Jährige aber besonders schwer. Lediglich vier von zwölf (33,33 Prozent) seiner Doppelversuche waren erfolgreich. Im letzten Leg scheiterte er an einem 35er-Finish.

Suljovic konnte hingegen 42,86 Prozent (6/14) seiner Doppelversuche verwerten. Unter anderem gelang dem 54-Jährigen ein Checkout von 138 Punkten. Sein Drei-Dart-Average belief sich auf 91,51 Punkte.

Springer kassiert Whitewash

Deutsche sind im Turnier nicht mehr vertreten. Nachdem sich Martin Schindler am Nachmittag bereits Tom Bissell mit 4:6 geschlagen geben musste, verlor auch Niko Springer sein Zweitrundenmatch. Der „Meenzer Bub“ unterlag Gian van Veen mit 0:6.

Springer konnte nicht sein gewohntes Powerscoring an die Scheibe bringen, blieb ohne 180. Sein niederländischer Kontrahent hingegen zeigte sich eiskalt und checkte drei Finishes über 100, u.a. 164 Punkte.

1:27 SPORT1 Springer kassiert Whitewash

Am Sonntag werden in Basel Achtelfinale bis Finale ausgetragen.