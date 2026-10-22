Darts: Humphries verpasst EM krankheitsbedingt

Der Engländer rutscht dadurch voraussichtlich in der Weltrangliste ab.

Der frühere Darts-Weltmeister Luke Humphries hat seine Teilnahme an der EM in Dortmund kurzfristig abgesagt. Wie die PDC am Donnerstag mitteilte, muss der 31 Jahre alte Engländer aufgrund einer Magen-Darm-Entzündung zurückziehen. Humphries, der im Finale vor einem Jahr dem Niederländer Gian van Veen unterlag, rutscht dadurch voraussichtlich in der Weltrangliste ab.

Humphries, aktuell Weltranglistenzweiter, wäre zum sechsten Mal in Dortmund angetreten. Nach den Regeln der PDC wird er im Teilnehmerfeld durch Kim Huybrechts, den höchstplatzierten nicht qualifizierten Spieler der European-Tour-Rangliste, ersetzt.

Humphries verliert durch die Absage 25.000 Pfund Preisgeld, die er 2024 in der für zwei Jahre geltenden Weltrangliste eingespielt hatte. Dadurch fällt der Weltmeister von 2024 automatisch hinter van Veen zurück, sollte dieser wie geplant zu seiner Titelverteidigung in Dortmund antreten.

Bei dem am Donnerstagabend (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) beginnenden Turnier spielen die 32 besten Spieler der European Tour um den Titel, der Sieger erhält 150.000 Pfund. Darunter sind in Niko Springer und Martin Schindler zwei Deutsche, als Titelfavorit gilt der englische Weltmeister Luke Littler.