Die Players Championship 32 steht in 's-Hertogenbosch an. Mit dabei ist wieder Martin Schindler. So können Sie das Event live verfolgen.

Die Players Championship 32 macht am Donnerstag in ’s-Hertogenbosch Station, wo ab 13 Uhr (MEZ) wichtige Preisgelder und Ranglistenpunkte für die anstehenden Major-Events vergeben werden.

Für den deutschen EM-Finalisten Martin Schindler geht es dabei um die letzten entscheidenden Punkte im Ranking, um seine Qualifikation für die Players Championship Finals in Minehead abzusichern.

Martin Schindler ist bei der Players Championship gefragt Martin Schindler ist bei der Players Championship gefragt © IMAGO/GEPA pictures

Neben Schindler gehen Gabriel Clemens und Max Hopp an den Start, während Daniel Klose nachrückt und Kai Gotthardt fehlt. Die Chancen auf einen tiefen Turnierlauf stehen gut, da Top-Stars wie Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price und Gary Anderson fehlen, auch wenn Lokalmatador Michael van Gerwen antritt.

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Am Mittwoch gewann Charlie Manby bei der Players Championship 31 seinen ersten PDC-Senioren-Titel. Schindler war im Achtelfinale ausgeschieden – ebenso wie Ricardo Pietreczko und Dominik Grüllich.

Gespielt wird im ProTour-Modus „Best of 11 Legs“ (bis zum Viertelfinale), „Best of 13 Legs“ im Halbfinale sowie „Best of 15 Legs“ im Finale, wobei dem Sieger 15.000 Pfund (ca. 18.000 Euro) winken.

Die Turnierserie umfasst 34 Events für Tour-Card-Inhaber und Nachrücker, die für die wichtigen Order-of-Merit-Rankings und die Qualifikation für Minehead zählen. Pro Spieltag treten bis zu 128 Profis an.