Darts heute live: Players Championship 31 im Smart-TV & Stream mit EM-Finalist Schindler

Die PDC-Tour macht Station in 's-Hertogenbosch für die Players Championship 31. Erfahren Sie hier alle Infos zur Live-Übertragung mit Martin Schindler.

In der heißen Phase vor den Players Championship Finals geht es bei der Players Championship 31 in ’s-Hertogenbosch ab 13 Uhr (MEZ) um wichtige Preisgelder und Ranglistenpunkte.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Martin Schindler, der mit frischem Aufwind nach seinem furiosen Auftritt bei den European Darts Championships anreist, sowie Gabriel Clemens und Max Hopp. Daniel Klose rückt als Nachrücker nach, während Kai Gotthardt fehlt.

Martin Schindler jubelt Martin Schindler jubelt © IMAGO/GEPA pictures

Neben lokalen Größen wie Michael van Gerwen und Gian van Veen gibt es allerdings zahlreiche Absagen prominenter Top-Stars wie Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price oder Gary Anderson.

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Für den deutschen Top-Spieler Schindler steht bei diesem Turnier viel auf dem Spiel. Nach seinen jüngsten Auftritten reist er mit viel Selbstvertrauen an, muss in Den Bosch aber wichtige Ergebnisse liefern. Für „The Wall“ geht es bei der Players Championship 31 um die entscheidenden Punkte für die Qualifikation zu den prestigeträchtigen Players Championship Finals in Minehead.

Gespielt wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best of 11 Legs“, im Halbfinale „Best of 13 Legs“ und im Finale „Best of 15 Legs“. Für den Sieger winken 15.000 Pfund (ca. 18.000 Euro).

Die Turnierserie umfasst 34 Events für Tour-Card-Inhaber und Nachrücker, die für die wichtigen Order-of-Merit-Rankings und die Qualifikation für Minehead zählen. Pro Spieltag treten bis zu 128 Profis an.