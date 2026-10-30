Darts heute live: „Beat Luke Littler“ im Livestream – Alles zum Mega-Event

Ein Leg, ein Weltmeister und über eine halbe Million Euro Preisgeld: Luke Littler stellt sich bei Netflix einer ungewöhnlichen Herausforderung. Auch ein Deutscher will den Darts-Superstar zu Fall bringen. SPORT1 erklärt, wo und wann Fans die Live-Show verfolgen können.

Ein einziger Ausrutscher könnte Luke Littler teuer zu stehen kommen. Heute fordert der zweimalige Darts-Weltmeister in der Netflix-Show „Beat Luke Littler“ insgesamt 20 Wettbewerber heraus. Wer den 19-Jährigen in einem Leg über 501 Punkte bezwingt, kassiert satte 501.000 Pfund – umgerechnet 580.000 Euro.

Die einzigartige Challenge findet im Manchester Central Convention Complex statt und beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit (19 Uhr Ortszeit). Netflix überträgt das Event exklusiv im Livestream – dafür ist ein aktives Abonnement erforderlich. Im Free-TV wird die Show nicht gezeigt.

Luke Littler stellt sich in der Netflix-Show „Beat Luke Littler“ einer besonderen Herausforderung Luke Littler stellt sich in einer Netflix-Show einer besonderen Herausforderung © IMAGO/Every Second Media

Darts heute live: So verfolgen Sie „Beat Luke Littler“ im TV und Stream

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Bei „Beat Luke Littler“ spielen zunächst 24 Kandidaten um die 20 Startplätze. Danach werden sie in Gruppen eingeteilt, und das Los entscheidet, wer wann gegen Littler antreten darf.

Für Littler heißt das, dass er bis zu 20 Legs in Folge gewinnen muss. Unter seinen Gegnern ist auch der Deutsche Jarod Becker. Der 23-Jährige aus Hildesheim hat bereits auf der PDC Development Tour Erfahrungen gesammelt und träumt nun vom ganz großen Coup gegen den Weltranglistenersten.

Mit Fallon Sherrock, die 2019 als erste Frau ein WM-Match gewann, und dem schottischen Nachwuchstalent Mitchell Lawrie warten weitere namhafte Gegner auf Littler.

Kritik an Littlers Mega-Show

Doch das ungewöhnliche Format sorgte bereits vor dem ersten Wurf für Diskussionen. Die Auswahl der Herausforderer warf bei vielen Darts-Fans Fragen auf: Denn unter den vermeintlichen Amateuren befinden sich mit Sherrock und Nachwuchstalent Lawrie auch Spieler, die bereits auf Top-Niveau gespielt haben.

Netflix konterte die Kritik mit Verweis auf den Auswahlprozess der Kandidaten: „Das Anmelde- und Castingverfahren für ‚Beat Luke Littler‘ war für alle genau gleich“, erklärte ein Verantwortlicher des Streamingportals gegenüber City AM. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler ohne PDC Tour Card, die mindestens zwölf Jahre alt sind.

„Beat Luke Littler“: Alle Teilnehmer der Netflix-Show