Martin Schindler verliert sein Auftaktspiel bei der Swiss Darts Trophy. Für die deutsche Nummer eins bleibt die European Tour ein hartes Pflaster. Es ist zudem ein Rückschlag im Kampf um die EM.

Es will für Martin Schindler auf der PDC European Tour weiter nicht laufen. Beim vorletzten Turnier des Jahres, der Swiss Darts Trophy in Basel (LIVE bei SPORT1 im Free-TV), scheiterte die deutsche Nummer eins bereits zum Auftakt. Schindler musste sich in der Runde der letzten 32 dem Engländer Tom Bissell mit 4:6 in den Legs geschlagen geben.

Als Nummer 15 der Setzliste hatte Schindler in der ersten Runde noch ein Freilos gehabt. Am Samstag erwies sich Bissell, 75. der Weltrangliste, allerdings als zu starker Gegner. Dem Engländer gelang beim Stand von 2:2 das entscheidende Break zur Führung, die er bis zum Ende nicht mehr hergab.

Martin Schindler ist bei der Swiss Darts Trophy bereits ausgeschieden Martin Schindler ist bei der Swiss Darts Trophy bereits ausgeschieden © IMAGO/Action Plus

Am Ende präsentierte sich Bissell auch in den Statistiken etwas besser. Er spielte 95,77 Punkte im Drei-Dart-Average und verwandelte 42,86 Prozent seiner Doppelversuche. „The Wall“ kam auf 91,22 Punkte im Schnitt, konnte jedoch nur vier seiner insgesamt 15 Versuche auf die Doppel verwerten (26,67 Prozent).

Für den Strausberger läuft es auf der European Tour in diesem Jahr ohnehin nicht rund. Bei den letzten sieben Turnieren gelang ihm nur ein Sieg, gleich sechsmal scheiterte er direkt in seiner Auftaktpartie. Während er in den letzten zwei Jahren insgesamt drei Titel einfahren konnte, war sein bestes Ergebnis in diesem Kalenderjahr zweimal das Viertelfinale.

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Darts: Schindler muss um EM-Ticket zittern

Wichtig sind die Ergebnisse der European Tour mit Blick auf die European Championship in Dortmund Ende des Monats (22. bis 25.10.). Nur die 32 besten Spieler der European Tour Order of Merit nehmen am Turnier teil. Nach dem Aus steht Schindler im Live-Ranking auf Rang 31, könnte allerdings mit etwas Pech auch noch aus den Platzierungen fallen.

Um sicher dabei zu sein, muss der 30-Jährige am kommenden Wochenende abliefern. Dann steht mit der Dutch Darts Championship im niederländischen Maastricht das letzte von 15 Turnieren der European Tour und auch das finale Event vor der EM statt. Bei einem erneuten Aus zum Auftakt droht Schindler die EM zum ersten Mal seit 2021 zu verpassen.

Nach der Niederlage von Schindler ist nur noch Niko Springer aus deutscher Sicht in Basel am Start. Auf den „Meenzer Bub“ wartet am Samstagabend allerdings ein echtes Kracher-Duell. Springer trifft um 22 Uhr auf Vizeweltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden.