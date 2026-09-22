Hopp begeistert mit 9-Darter

Max Hopp wirft beim PDC Players Championship 29 einen 9-Darter. Der Deutsche zeigt eine starke Leistung und zieht in die Runde der letzten 32 ein.

Was für eine Performance von Max Hopp! Der deutsche Darts-Star hat beim PDC Players Championship 29 einen 9-Darter geworfen.

Im siebten Leg seines Matches in der Runde der letzten 64 gegen Tom Bissell gelang ihm das perfekte Leg zum 5:2. Hopp gewann anschließend das Match souverän mit 6:2.

Max Hopp wusste erneut zu überzeugen Max Hopp wusste erneut zu überzeugen © IMAGO/Action Plus

PDC: Hopp überzeugt mit 100,81er-Average

Dabei war er alles andere als gut in die Partie gestartet. Bissell kam besser aus den Startlöchern und holte sich Leg eins in 15 Darts, auch weil Hopp zu viele Darts auf die Doppel vergab. Doch anschließend holte sich der SPORT1-Experte vier Legs in Folge und stellte auf 4:1.

Anschließend verkürzte Bissell zwar auf 2:4, ehe ihm Hopp mit seinem spektakulären 9-Darter den Stecker zog und das Match danach eiskalt zumachte. Über die acht Legs spielte der 30-Jährige einen starken 100,81er-Average.

Durch den Erfolg zog er in die Runde der letzten 32 ein. Dort verlor er mit 0:6 gegen den Schweden Oskar Lukasiak.