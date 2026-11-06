Nach ihrem schweren Sturz bei Olympia erlebt Lindsey Vonn privat eine glückliche Zeit. Die Ski-Ikone spricht offen über ihre Beziehung zu Matthieu Bailet – und verrät, warum sie ihr Liebesleben künftig stärker schützen will.

Sportlich liegt ein schwieriges Jahr hinter Lindsey Vonn. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo kämpft sich die US-Amerikanerin noch immer durch die Rehabilitation. Privat hat die 42-Jährige dagegen ihr Glück gefunden: Mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet ist Vonn seit einigen Monaten liiert.

„Er ist großartig“, schwärmte Vonn am Rande der CFDA Fashion Awards in New York gegenüber dem US-Magazin People von ihrem elf Jahre jüngeren Partner. Sie sei „wirklich glücklich“ darüber, wie sich ihre Beziehung entwickle.

Vonn zieht klare Grenze

Ihre Liebe hatte die Olympiasiegerin bereits im September mit einem Instagram-Beitrag öffentlich gemacht. Darin teilte sie mehrere gemeinsame Urlaubsbilder mit Bailet, darunter einen Kuss im Pool vor einer Bergkulisse. Der Franzose ist selbst Skirennfahrer und startet vor allem in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G.

Trotz ihres Liebesglücks möchte Vonn künftig bewusster mit ihrem Privatleben umgehen. In der Vergangenheit habe sie manches für sich behalten, gelegentlich aber auch zu viel preisgegeben. „Die Leute wissen jetzt, dass ich jemanden date und glücklich bin“, erklärte die Amerikanerin. Viel mehr wolle sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen.

Nächste Operation steht bevor

Während Vonn privat nach vorne blickt, bleibt ihre sportliche Zukunft ungewiss. Im Februar war sie bei der Olympia-Abfahrt in Cortina schwer gestürzt. Bereits eine Woche zuvor hatte sie sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Bei dem Sturz zog sie sich weitere schwere Verletzungen am Bein zu.

Am kommenden Montag (9. November) muss sie sich einer erneuten Operation unterziehen: „Das wird hoffentlich meine letzte Operation sein. Ich freue mich darauf, das alles hinter mir zu lassen“, sagte Vonn gegenüber People.

DEINE MEINUNG

Erst bei ihrer Laufsteg-Premiere während der Pariser Fashion Week im September habe sie sich getraut, ihre Operationsnarben selbstbewusst zu zeigen. Nun müssten diese erneut geöffnet werden.

„Zurück auf Anfang, aber das ist okay. So ist das Leben. Wir machen weiter“, erklärte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin. Ob die Amerikanerin noch einmal in den Weltcup zurückkehrt, ist weiterhin offen. Einen konkreten Zeitplan für ein Comeback gibt es nicht.