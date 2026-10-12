Erneutes Liebes-Aus bei Real-Star Vinicius Jr.

Real-Star Vinicius Jr. und Virginia Fonseca gehen vier Monate nach ihrer Versöhnung wieder getrennte Wege. Das Management der Influencerin bestätigt das erneute Liebes-Aus.

Vinicius Jr. und Virginia Fonseca haben ihre Beziehung erneut beendet. Vier Monate nach der Versöhnung bestätigte das Management der Influencerin am Sonntag gegenüber brasilianischen Medien die Trennung vom Real-Madrid-Star.

„Es gab weder Konflikte noch Streit, nur die gemeinsame Entscheidung, nicht länger als Paar weiterzumachen“, hieß es in einer Erklärung, die das Magazin Quem zitierte. Weder Vinicius noch Fonseca äußerten sich bislang selbst zu dem Aus ihrer Beziehung.

Im September besuchten Vinicius Jr. und Virginia Fonseca das Formel-1-Rennen in Madrid Im September besuchten Vinicius Jr. und Virginia Fonseca das Formel-1-Rennen in Madrid © IMAGO/NurPhoto

Erste Trennung im Mai

Das Paar war im vergangenen Jahr zusammengekommen und hatte sich im Mai, kurz vor der Weltmeisterschaft in Nordamerika, erstmals getrennt.

Damals erklärte Fonseca: „Ich werde mir immer erlauben zu leben. Etwas Echtes zu leben, ohne Angst, ohne Berechnung und ohne aufzuhören, ich selbst zu sein. Während wir zusammen waren, habe ich mich sehr eingebracht. Aber ich bin auch eine Frau, und ich habe mir erlaubt, das ohne Barrieren zu leben und dabei den Respekt zu wahren, den ich in jeder Beziehung immer hatte.“

Nach der WM wurden Vini Jr. und Fonseca gemeinsam auf einer Yacht im Mittelmeer gesehen und gaben ihrer Beziehung erneut eine Chance.

Am Samstag hatte Fonseca in den sozialen Medien einen Motivationsbeitrag geteilt, in dem es um Abstand von Dingen, die einem schaden und negative Energie verbreiten, ging. Einen Zusammenhang mit dem Beziehungsende stellte sie nicht her.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.