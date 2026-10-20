Elina Svitolina und Gael Monfils gehen getrennte Wege. Jetzt spricht Svitolina über die Hintergründe des Liebes-Aus und erklärt, welche Rolle das Karriereende dabei spielt.

Elina Svitolina hat ihre Erklärung zur Trennung von Gael Monfils präzisiert. Die Ukrainerin betonte, Russlands Krieg gegen ihr Heimatland sei nur einer von mehreren Gründen für das am Montag verkündete Ehe-Aus gewesen.

„Die Wahrheit ist, dass so viel mehr dahintersteckt und es nie nur um eine Sache ging“, schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Die Erfahrungen der vergangenen mehr als viereinhalb Jahre hätten ihre Perspektive sowie ihre Prioritäten verändert: „Wenn man mehr als 4,5 Jahre in der Realität des Krieges lebt und so viele verschiedene Situationen, Emotionen und schwierige Momente erlebt hat, beginnt man natürlich, das Leben anders zu sehen. Die Perspektive verändert sich, die Werte und Prioritäten verschieben sich, und man beginnt zu verstehen, was man wirklich vom Leben will.“

Svitolina stellte zugleich klar, dass sie Monfils weiter liebe und respektiere. Genau deshalb sei ihr Offenheit und Transparenz so wichtig gewesen.

Gael Monfils beendet vorzeitig seine Karriere

Monfils war am 5. Oktober auf der Rücktrittsliste der International Tennis Integrity Agency geführt worden, nachdem er ursprünglich noch in Lyon und beim Paris Masters antreten wollte. Der Grund für sein vorzeitiges Karriereende soll die kürzliche Trennung sein.

Sein letztes Profimatch bestritt der 40-Jährige am 3. September bei den US Open, als er in Runde zwei Learner Tien mit 3:6, 4:6, 3:6 unterlag. Der 13-malige ATP-Turniersieger sagte seine Teilnahme in Lyon anschließend aus persönlichen Gründen ab.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.