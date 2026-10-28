Nick Woltemade ist ab sofort Teil des Fußball-Podcasts Copa TS von Host Tommi Schmitt. Der DFB-Star ist bereits nächste Woche zu Gast in der neuen Folge.

Nick Woltemade tritt gerne auch abseits des Fußballplatzes auf: Nachdem der DFB-Star bereits von Moderator Tommi Schmitt in einer ZDF-Dokumentation hinführend auf die vergangene Weltmeisterschaft begleitet wurde, ist er fortan auch Teil von Schmitts Fußball-Podcast Copa TS.

Bislang bestand Schmitts Ensemble, welches er als Fünferkette bezeichnete, aus Christoph Kramer, Danny da Costa, Robin Gosens, Turid Knaak und Gregor Ryl. Das Team, aus welchem abwechselnd eine Person wöchentlich eine Folge aufnimmt, bekommt ab sofort aber Zuwachs.

Nick Woltemade ist an Juventus Turin ausgeliehen Nick Woltemade ist an Juventus Turin ausgeliehen © IMAGO/IPA Sport

Schmitt verkündet Woltemade-„Knaller“

„Jetzt kommt ein Knaller: Die Copa-TS-Fünferkette ist gelernt, müsst ihr euch aber abschminken, denn sie wird zu einer Sechserkette. Ich habe noch jemanden dazu geholt, und zwar keinen Geringeren als Nick Woltemade“, verkündete Schmitt in der jüngsten Podcastfolge.

Gleichzeitig verriet er, dass der Stürmer von Juventus Turin bereits in der kommenden Woche in der neuen Folge dabei sein werde.

Woltemade war bereits einmal als Interview-Gast bei Copa TS. Im März 2025 sprach er damals noch als Spieler des VfB Stuttgart über seinen Karriere-Aufschwung und gab persönliche Einblicke. Nun wird er in unregelmäßigen Abständen häufiger in Schmitts Podcast zu hören sein.