Riesch spricht über fehlenden Kinderwunsch

Maria Riesch spricht offen über ihren fehlenden Kinderwunsch und kritisiert intime Fragen zum Thema Nachwuchs deutlich.

Ski-Ikone Maria Riesch hat offen über ihren fehlenden Kinderwunsch gesprochen und dabei klare Worte für neugierige Nachfragen gefunden. Die frühere Ski-Ikone erklärte, dass sie während ihrer aktiven Karriere zunächst fest davon ausgegangen sei, nach dem Rücktritt eine Familie gründen zu wollen.

„Während meiner aktiven Karriere dachte ich: Wenn ich irgendwann mit dem Skifahren aufhöre, will ich schon eine Familie haben“, sagte Riesch im Interview mit der Bild. Nach dem Ende ihrer Laufbahn habe sie jedoch die neuen Freiheiten schätzen gelernt.

Maria Riesch überrascht mit deutlichen Worten Maria Riesch überrascht mit deutlichen Worten © IMAGO/pictureteam

Zunächst sei sie davon ausgegangen, dass der Wunsch nach einem Kind nach einigen Jahren noch kommen werde. „Wahrscheinlich dauert es ein paar Jahre, bis der Mutterwunsch kommt“, habe sie damals gedacht. Dieser Wunsch habe sich aber nicht eingestellt. Inzwischen steht für die 41-Jährige fest: „Ich will keine Kinder.“

Riesch kritisiert Nachfragen zum Thema Nachwuchs scharf

Besonders kritisch sieht Riesch die direkte Nachfrage nach Nachwuchs. „Ich finde es schon unverschämt, wenn jemand fragt: ‚Hast du Kinder?‘ – ‚Nein.‘ – ‚Wieso denn nicht?'“, sagte die frühere Gesamtweltcup-Siegerin.

Sie verwies darauf, dass es Frauen gebe, bei denen ein Kinderwunsch unerfüllt bleibe und für die das Thema schwer zu besprechen sei. „Deswegen finde ich: Diese Fragen könnte man sich einfach sparen.“

Privat ist Riesch seit einiger Zeit mit Kreuzfahrtschiff-Manager Johann Schrempf liiert, nachdem sie im August 2024 die Trennung von Marcus Höfl nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.