Biathlon-Legende Svendsen frisch verliebt

Emil Hegle Svendsen ist nach der Trennung von Samantha Skogrand wieder verliebt - kennengelernt hat die Biathlon-Legende seine neue Partnerin auf Instagram.

Emil Hegle Svendsen ist nach der Trennung von Samantha Skogrand wieder verliebt. Der 41 Jahre alte norwegische Ex-Biathlon-Star ist mit Ingrid Helene Rodal zusammen, die ebenso wie Svendsen zwei Kinder in die Beziehung bringt.

Die beiden lernten sich über Instagram kennen: Rodal gehörte zu seinen Followern, Svendsen folgte ihr zurück, es entstand ein Austausch – und nach zwei Verabredungen war die Verbindung da.

„Schmerzhafter Prozess“

Die Beziehung wurde nach Angaben des Norwegers schnell ernst. 2023 hatten Svendsen und TV-Moderatorin Skogrand nach langen Jahren ihr Liebes-Aus öffentlich gemacht. „Nach fast zehn wunderbaren gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, kein Paar mehr zu sein“, hieß es damals in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag.

Svendsen blickte im Interview mit klikk.no offen auf diese Zäsur zurück: „Natürlich war es ein schmerzhafter Prozess, aber ich musste ihn einfach durchstehen.“ Mit Rodal genießt er nun sowohl die Zeit mit den vier Kindern als auch die Momente zu zweit, wenn die Kinder beim jeweils anderen Elternteil sind.

Norweger gewann viermal Olympia-Gold

Über seine neue Partnerin sagt der frühere Weltklasse-Biathlet: „Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe den Jackpot geknackt. Sie ist meine Traumfrau, ganz einfach.“

Sportlich gehörte Svendsen zur Biathlon-Elite seiner Ära. Der 2018 zurückgetretene Norweger gewann viermal Olympia-Gold, zwölf WM-Titel und 38 Einzelrennen im Weltcup. In der Saison 2009/10 sicherte er sich zudem den Gesamtweltcup.

Biathlon Datencenter › Alles News zum Biathlon

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.