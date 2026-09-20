Beim Oktoberfest: Olise mit nächstem skurrilen Auftritt

Auf der Münchner Wiesn taucht der Bayern-Star in einem verblüffenden Outfit auf. An den meisten Kameras schlängelt er sich dabei vorbei.

Michael Olise hat beim traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern München mit einem skurrilen Look für Aufsehen gesorgt.

Am Sonntagmittag besuchte der deutsche Rekordmeister das Oktoberfest auf der Theresienwiese – alle Spieler trugen dabei standesgemäß bayerische Tracht, so auch Olise. Doch ein weiteres Detail sprang beim Auftritt des Franzosen ins Auge: seine Kopfbedeckung.

Michael Olise (l.) auf der Münchner Wiesn Michael Olise (l.) auf der Münchner Wiesn © IMAGO/MIS

Olise mit skurrilem Look auf Oktoberfest

Denn zusammen mit Lederhose und Janker präsentierte sich Olise in einer hellblauen Stoffmütze, auf der ein rosafarbenes Kreuz eingestickt war. Dabei handelte es sich um ein Exemplar der Luxus-Modemarke „Chrome Hearts“. Online wird die Mütze für etwa 1.500 US-Dollar gehandelt – und zwar im gebrauchten Zustand.

Olise hingen die Haare tief ins Gesicht, dahinter trug der Flügelspieler eine Sonnenbrille und drückte sich beim Besuch auf dem Festgelände so gut es ging vor den Kameras, Interviews gab er keine.

Es ist der zweite skurrile Auftritt des Franzosen innerhalb kürzester Zeit: Schon nach dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Bodö/Glimt hatte Olise mit einem völlig grotesken Interview für Aufsehen gesorgt. Auf dem Platz ist er indes in bestechender Form: Beim jüngsten 7:0 der Bayern gegen Union erzielte Olise drei Tore. In der bisherigen Saison kommt er in sieben Pflichtspielen auf bereits elf Scorerpunkte.