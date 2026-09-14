Bayern-Profi im Familienglück

Die Partystimmung beim FC Bayern ebbt nicht ab. Nach dem Auswärtssieg bei Aufsteiger Eversberg sorgt Konrad Laimer mit einer privaten Ankündigung für neuen Jubel.

Es gibt Grund zum Feiern beim FC Bayern! Konrad Laimer kündigte am Montag gemeinsam mit seiner Frau via Instagram die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes an.

„Growing our little family“, gefolgt von einem weißen Herz, unterschrieb er ein in Schwarz-Weiß gehaltenes Foto, das den 29-Jährigen mit seiner Partnerin Ines-Sarah Laimer zeigt. Während sie stolz ihren Babybauch präsentiert, trägt der österreichische Nationalspieler die gemeinsame Tochter auf den Schultern.

Ihr erstes Kind kam im Dezember 2024 zur Welt. Der Bayern-Profi und seine Frau kennen sich bereits seit der Schulzeit. Ein Paar sind sie allerdings erst seit 2013. Nach zehn Jahren, im Sommer 2023, folgte dann die Hochzeit.

Auch sportlich läuft bei Laimer aktuell alles nach Plan. Nach seiner viel diskutierten Vertragsverlängerung in der Sommerpause gewann er mit den Bayern bisher jedes der sechs Pflichtspiele in der neuen Saison. Lediglich beim 0:0 gegen Schalke mussten sich die Münchner mit einem Remis begnügen.

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