Im Februar will Deutschland das Ticket für die Europameisterschaft 2027 lösen.

Die deutschen Basketballerinnen bestreiten ihre beiden letzten Spiele in der Qualifikation für die EM 2027 in Trier und Heidelberg. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag bekannt.

Am 13. Februar 2027 geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange in Trier gegen Dänemark, am 16. Februar in Heidelberg gegen Portugal.

Deutschland liegt auf EM-Kurs

Nach zwei Siegen aus drei Spielen ist der WM-Vierte Deutschland in der Vierergruppe N als Zweiter hinter Ungarn auf Kurs. Zwei Teams erhalten ein Ticket für die Endrunde in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027).

Nach der Auftaktniederlage gegen Ungarn in Hamburg (64:70) hatte die DBB-Auswahl im ersten von zwei Quali-Fenstern in Dänemark (88:71) und Portugal (73:52) gewonnen.