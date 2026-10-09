Mumbrú: Bayern-Profi Washington keine Option für DBB-Team

Der Bundestrainer siegt mit Virtus Bologna in München - und bezieht danach Stellung zu den Spekulationen um Bayerns Neuzugang.

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú sieht den gebürtigen Amerikaner Duane Washington jr. von Bayern München nicht als Option für die deutsche Nationalmannschaft. Dies bekräftigte der Spanier am Donnerstag nach dem 94:87 (52:43)-Sieg in der EuroLeague mit Virtus Bologna in München auf Nachfrage. „Wir sind total glücklich mit den deutschen Spielern, die wir haben. Nicht nur bei Bayern, überall in der BBL“, sagte Mumbrú und fügte an: „Wir bleiben bei unserem Weg, die besten deutschen Spieler zur Nationalmannschaft zu holen.“

In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob der in Frankfurt am Main geborene Washington für Deutschland spielen könnte, sobald er seinen deutschen Pass erhalten hat. Der 26 Jahre alte Ex-NBA-Profi war vor der Saison von Partizan Belgrad zu den Bayern gewechselt, wo er bislang einen starken Eindruck macht. Gegen Bologna legte er am Donnerstagabend 18 Punkte auf, konnte die dritte EuroLeague-Pleite im vierten Spiel aber nicht verhindern.

Für Mumbrú, der Bologna zu Saisonbeginn zusätzlich zu seiner Tätigkeit beim Deutschen Basketball Bund (DBB) übernommen hatte, war es derweil ein spezieller Abend, an dem er im Duell mit Bayerns fünf Europameistern Andreas Obst, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Oscar da Silva und Justus Hollatz die Oberhand behielt. „Ich liebe sie alle, sie sind auch alle meine Spieler. Sie sind Bayern-Spieler, aber ich habe beim Nationalteam viel mit ihnen erlebt. Das ist hart“, so Mumbrú.

Die Bayern-Profis freuten sich derweil auch über das besondere Wiedersehen mit dem DBB-Coach. „Wir haben uns heute Morgen vor dem Shootaround begrüßt. Wir haben immer eine gute Zeit bei der Nationalmannschaft“, sagte da Silva bei MagentaTV, ehe er Mumbrús Arbeit in Italien lobte. Bologna steht in der EuroLeague mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ordentlich da. „Virtus hat meiner Meinung nach einen sensationellen Start in die EuroLeague-Saison hingelegt. Da hat er seine Jungs heute leider gut auf uns scharf gemacht“, so da Silva.

DEINE MEINUNG

Während der Start in die Königsklasse äußerst durchwachsen ist, läuft es für die Bayern in der Bundesliga bislang bestens. Die ersten drei Saisonspiele hat der Vizemeister allesamt gewonnen, am Samstag (16.00 Uhr/Dyn) reist der Tabellenführer zu den Niners Chemnitz.