Beim türkischen Vizemeister finden die Münchner zu spät in den Flow und kassieren die vierte EuroLeague-Niederlage.

Die Basketballer von Bayern München haben den nächsten EuroLeague-Sieg in Istanbul verpasst. Beim türkischen Vizemeister Besiktas unterlag das Team von Trainer Anton Gavel trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd mit 87:95 (35:53) und steht in der Königsklasse nun bei vier Niederlagen aus sechs Spielen.

Zwei Tage nach dem 101:93 bei Anadolu Efes offenbarten die Bayern zunächst defensive Schwächen. Insbesondere der starke Ex-NBA-Profi Jaylen Nowell (21 Punkte) bereitete den Münchnern große Probleme, die eigenen Drei-Punkte-Würfe fielen zu selten. Doch ab dem dritten Viertel machten die Bayern angeführt von Vladimir Lucic (17) und Oscar Da Silva (14) innerhalb von rund neun Minuten 28 Zähler gut und sorgten im Hexenkessel noch einmal für Spannung in der Schlussphase – mit dem besseren Ende für die Gastgeber um Scottie Wilbekin (20).

Weiter geht es für München nach dem Kraftakt mit dem BBL-Pokal-Achtelfinale bei den Veolia Towers Hamburg am Sonntagabend, in der EuroLeague steht dann am Donnerstag das Heimspiel gegen Dubai Basketball an.